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أعلن اتحاد الكرة أول من أمس قائمة المنتخب الأولمبي استعداداً للاستحقاقات المقبلة وضمت القائمة 24 لاعباً هم: عبدالرحمن الفضلي، عبدالعزيز جمال (السالمية)، سلمان البوص، فيصل سمير، يوسف الحقان، عبدالعزيز البحر (القادسية)، حسين اشكناني، سلمان العوضي، عبدالرحمن الشرهان، يوسف ماجد (العربي)، فهد الفضلي، طلال القيسي، عمر السليم (كاظمة)، فهد الحربي، سلطان الفرج، عبدالرحمن كميل، إبراهيم كميل، أحمد اليحيى، عبدالعزيز العتيبي، عبدالهادي العنزي (الكويت)، عمر العنيزان (التضامن)، علي حسين (خيطان)، عبدالرحمن الديحاني (الساحل) وعبدالعزيز بن ناجي (بيليز الألباني).

