محلية

عقد مساء الأول من أمس بمقر اتحاد الكرة الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة منتخبي مصر وبلجيكا، المقرر إقامتها عند السادسة من مساء الجمعة المقبل على ستاد جابر الدولي.حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة إيدو - رئيس اللجنة المنظمة المنبثقة عنها مؤيد الشهاب، ونائب رئيس اللجنة جاسم جاسم، إلى جانب الأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، وأعضاء اللجان العاملة للقاء.

وأكد الشهاب أن الاجتماع جاء مثمرا، وشهد الاتفاق على جميع الترتيبات الخاصة بالمباراة، مضيفا أن ممثلي الاتحاد الكويتي أبدوا تعاونا كاملاً، وتقديم كل الإمكانيات من أجل إنجاح المباراة والخروج بها في أفضل صورة، من أجل تأكيد قدرة الكويت على استضافة وتنظيم المباريات والبطولات في جميع اللعبات. وأشار إلى أنه تقرر إقامة مؤتمر صحافي صباح الخميس المقبل، ثم آخر عقب انتهاء اللقاء مباشرة، على أن يحضر المؤتمر مدربا الفريقين، مبينا أنه تمت الموافقة على تواجد وسائل الإعلام في التدريب الرسمي الذي سيجريه المنتخبان مساء الخميس المقبل لمدة 15 دقيقة في كل تدريب، على ستاد جابر.ولفت الشهاب إلى أن المباراة دولية ودية وتم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لذلك ستطبق عليها كل اللوائح التي تخص المباريات الرسمية، مبينا أن «فيفا» اعتمد أيضا طاقم تحكيم كويتيا للقاء، سيتم كشف النقاب عنه في وقت لاحق. وشدد على أنه وفقا لتأكيدات مسؤولي الاتحاد المصري، فإن نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح سيقود منتخب الفراعنة خلال اللقاء.وأوضح أنه سيتم استخراج بطاقات خاصة للإعلاميين في الكويت، وسيتم إمداد جميع وسائل الإعلام بالموقع الخاص بتسجيل البيانات الخاصة بالإعلاميين.وبين الشهاب أن الاجتماع شهد أيضا تحديد موعد فتح البوابات أمام الجماهير قبل المباراة، وكذلك موعد وصول المنتخبين إلى ستاد جابر وتحديد مقاعد جلوس الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين الاحتياطيين، فضلا عن تحديد الزي الأساسي والاحتياطي الخاص بكل منتخب.

وقال: «ستقام باستاد جابر ورشة عمل، ستشهد إجراء بروفات خاصة بالنواحي التنظيمية، ودخول الجماهير إلى المدرجات، وخروجها، وتواجد سيارات الإسعاف المجهزة».ووجه الشهاب في ختام تصريحه الشكر إلى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للمرافق - الرئيس التنفيذي أحمد الكندري وجميع العاملين بالشركة، للمجهودات المضاعفة التي يبذلونها لتجهيز ستاد جابر الدولي.

