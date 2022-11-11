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عاد الى البلاد وفد نادي الطموح الرياضي الممثل الرسمي للاولمبياد الخاص الكويتي بعد مشاركته الناجحة وانجازه المميز باحراز 18 ميدالية (9 ذهبيات و5 فضيات و 4 برونزيات) في بطولة الالعاب الوطنية للاولمبياد الخاص في العاب القوى والبوتشي التي اقيمت في القاهرة. وتمكنت اللاعبة حنين المسباح من احراز ذهبيتي 100 متر عدواً والوثب طويل ومريم الهندي ذهبية 100 متر عدواً وشيخة الهندي ذهبية 100 متر عدو وفهد الحساوي ذهبية دفع الجلة وفضية 100 متر عدواً وناصر الهاشمي برونزية 100 متر عدواً وحسن سمير فضية 100 متر عدواً وعبدالله سالمين ذهبية الوثب الطويل وبرونزية 100 متر عدواً وفوزان القصار ذهبية 100 متر عدواً وبرونزية الوثب الطويل. وفي منافسات البوتشي فردي حققت هاجر حامد ذهبية وعبد الله هادي ذهبية ومشاعل حازم فضية ودلال العدواني فضية وحسين علي فضية وزينب الدريع برونزية وعبدالله البزاز المركز الرابع.

واشادت رحاب بورسلي رئيس مجلس ادارة نادي الطموح والمدير الوطني للاولمبياد الخاص بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعبون في البطولة والذي تكلل بتحقيق هذه النتائج الرائعة في جميع الفئات وحصد هذا العدد من الميداليات ، وأهدت الانجاز الى القيادة السياسية والشعب الكويتي.

وهنأت ابطال وبطلات الكويت والجهازين الفني والاداري وقالت ان الجميع كانوا على مستوى المسؤولية ونجحوا في تقديم صورة مشرفة لرياضة الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية.

واضافت ان رياضة الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية بالكويت اصبحت تمتلك من الامكانيات الفنية والمواهب المبدعة في جميع الالعاب مايؤهلها لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المحافل، مشيرة الى انجاز منتخب السباحة مؤخراً في بطولة العالم بالبرتغال.

وأردفت قائلة ان «هذه النتائج تمنحنا الكثير من الثقة في خطط التطوير وبناء قاعدة مميزة من الابطال لاسيما ونحن مقبلون على استحقاق دولي كبير يتمثل في دورة الالعاب العالمية في برلين صيف 2023».

