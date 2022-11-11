محلية

منذ أن فازت قطر بتنظيم بطولة كأس العالم إلى الان.... وهي في حالة استنفار طويلة لكي لا يحدث شيء غير ارادي او مقصود لايقاف أو الغاء البطولة.. فقد كتبت في هذا الموضوع أكثر من 15 مقالة بناء على الاحداث التي تحدث ومدى تأثيرها على تنظيم البطولة فلم اجد شيء يستحق الذكر لكي اخمن ان البطولة ستلغى فما قامت به قطر لتنظيم هذه البطولة لم يحدث من قبل ولن يحدث مثله مستقبلا فلاول مرة يستطيع الجمهور حضور كل مباريات البطولة (تقريبا).



وما يقال هذه الايام ببعض وسائل الاعلام عن المشكلات المتوقع حدوثها هذه الايام او ايام البطولة مجرَّد افتراءات، القصد منها محاربة هذه الدولة الصغيرة بحجمها و الكبيرة جدا رياضيا خصوصا على مستوى كرة القدم... فيوم 20 نوفمبر 2022 سيكون يوماً وطنياً وخليجياً وعربيا لدولة تعرف كيف تستثمر طاقاتها و قدراتها في تنظيم اكبر وأغلى بطولة بالعالم.



اما ما يحاك من وراء الاضواء للتقليل من اهمية البطولة و اطلاق الشائعات المغرضة في حق منظمي البطولة فما هو الا ذباب طائر يُهَشّ ولن يؤثر على سير البطولة التي تم استخدام قمة التكنولوجيا في تنظيمها.. فأتمنى ان يكون هناك وعي نفسي للمنظمين بالتعامل مع هذه الشائعات وان يتجاهلوها حسب المقولة التالية: اسمع صوت... شخص ماكو فالحملة الاعلامية عليهم لن تفيدهم بشيء لانهم مستعدون لهذه البطولة منذ سبع سنوات و ليس بالامس... لذا فإنني أقول كأس العالم بقطر ليس بخطر... واتمنى النجاح لهذه البطولة التي ستسجل فيها أرقام عالمية جديدة في التنظيم الرياضي خصوصا بكرة القدم... والله من وراء القصد.