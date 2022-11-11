دوليه

أعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أول من أمس عن قائمة «الديوك» التي ستشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022. واستدعى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم أوليفييه جيرو (36 عاما) إلى تشكيلة من 25 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، فيما استبعد زميله في الفريق اللومباردي حارس المرمى مايك مينيان. وضمّت التشكيلة التي يتقدمها قائد ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم هذا العام، 11 لاعبا من المتوجين باللقب العالمي في النسخة الأخيرة في روسيا 2018 في مقدمتهم القائد حارس المرمى هوغو لوريس وبديله ستيف مانداندا وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان ورافاييل فاران وبريسنيل كيمبيمبي. وفيما يلي التشكيلة لحراسة المرمى: لوريس، أريولا، مانداندا. والدفاع: بافارد، كوندي، فاران، كيمبيمبي، ساليبا، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، كوناتي، أوباميكانو. والوسط: رابيو، تشواميني، كامافينجا، يوسف فوفانا، جيندوزي، فيريتو. والهجوم: كومان، مبابي، بنزيما، جيرو، جريزمان، عثمان ديمبلي، نكونكو. ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بمونديال قطر، والتي تضم الدنمارك وأستراليا وتونس. وكان ديشان أحرج وسائل الإعلام المحلية في تبريره لخططه وخياراته لقائمة الديوك. وقال ديشان في مؤتمر صحافي: «التوازن الفني لا يمكن أن يكون ثابتا على مدار 90 دقيقة، فأنا لست مدربا في بلايستيشن، ليكون دوري ترتيب اللاعبين بشكل ثابت، ولا داع للقلق، أثق في المجموعة التي اخترتها». وأضاف مدرب الديوك: «تواجد عدد كبير من المهاجمين في القائمة، لا يعني أننا سنسجل المزيد من الأهداف، أميل للعب بأربعة مدافعين، لأن اللعب بثلاثة مدافعين كانت له نتائج إيجابية، ولكن لا يحقق لنا التوازن الكامل». وبسؤاله عن عقدة بطل كأس العالم وخروجه من الدور الأول في النسخ الأخيرة، رد المدير الفني لفرنسا: «لن تنجحوا في إحباط معنوياتي».

