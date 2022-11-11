دوليه

تجاوز مانشستر سيتي عقبة ضيفه تشلسي أول من امس في الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية بتغلبه عليه بهدفين دون ردّ. وسجّل للفائز كل من الجزائري رياض محرز (53) والأرجنتيني جوليان ألفاريز (58).

وخاض سيتي المباراة في غياب أبرز نجومه في مقدمتهم هدافه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند وصانع ألعابه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، فيما عاد لاعب وسطه كالفين فيليبس بعد تعافيه من إصابة في الكتف تعرض لها في سبتمبر الماضي وخضع على إثرها لعملية جراحية.



بدوره بلغ ليفربول الدور الرابع بصعوبة بتغلبه على ضيفه ديربي كاونتي بركلات الترجيح 3-2 في الدور الثالث من المسابقة المحلية. وآلت نتيجة المواجهة إلى التعادل السلبي ليتمّ الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض.

من جانبه خرج آرسنال من الدور الثالث بعد خسارته أمام برايتون 3-1. وسجل لبرايتون داني ويلبيك من ركلة جزاء، كورو ميتوما 58، وطارق لامبتي 71 فيمكا وقع على هدف آرسنال الوحيد إدوارد نيكيتاه. وعبر نوتنغهام فوريست إلى الدور المقبل بدوره بعد تغلبه على توتنهام بهدفين دون رد.



ومنح رينان لودي نوتنغهام فوريست هدف السبق عند الدقيقة الخمسين، قبل أن يضيف جيسي لينغارد الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والخمسين هذا في الوقت الذي طرد فيه حكم اللقاء لاعب نوتنغهام فوريست أوريل مانغالا بالبطاقة الحمراء



وتأهل إلى الدور الرابع أيضا وولفرهامبتون بعد اجتيازه عقبة ليدز يونايتد بهدف دون مقابل، هدف الفوز كان من توقيع البوركينابي بيرتران تراوري في الدقيقة الخامسة و الثمانين.

وعبر نيوكاسل على حساب كريستال بالاس بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 0-0، وبلاكبيرن روفيرز على حساب وست هام، وساوثهامبتون على حساب شيفيلد ونزداي.

