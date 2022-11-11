دوليه

تنفس ليتشي الصعداء وحرم أتالانتا من اللحاق بميلان حامل اللقب إلى المركز الثاني عندما تغلب عليه 2-1 أول من أمس في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي. وضرب ليتشي بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في مدى ثلاث دقائق عبر فيديريكو باسكيروتو (28) وفيديريكو دي فرانشيسكو (30)، قبل أن يقلص الدولي الكولومبي دوفان ساباتا الفارق قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق (40). وهو الفوز الثاني لليتشي هذا الموسم والأول في مبارياته السبع الأخيرة بعد ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم فرفع رصيده إلى 12 نقطة وصعد إلى المركز السادس عشر على حساب سبيتسيا (10 نقاط).

في المقابل، مُني أتالانتا بخسارته الثانية تواليا بعد سقوطه أمام نابولي المتصدر 1-2 في المرحلة الماضية، والثالثة هذا الموسم وفي مبارياته الأربع الأخيرة بعدما كان تعرض للخسارة الأولى أمام ضيفه لاتسيو 0-2 في المرحلة الحادية عشرة. وفشل أتالانتا في استغلال تعثر ميلان الثاني (30 نقطة) أمام مضيفه كريمونيزي 0-0 الثلاثاء فتجمد رصيده عند 27 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف إنتر الذي قسا على ضيفه بولونيا 6-1. وعاد إنتر إلى سكة الانتصارات التي توقفت عند أربعة متتالية بخسارته أمام يوفنتوس 0-2 في المرحلة الماضية، عندما أوقف سلسلة ثلاثة انتصارات متتالية لضيفه بولونيا وألحق به الخسارة السادسة هذا الموسم. وكان بولونيا البادئ بالتسجيل عبر اليوناني خارالامبوس ليكويانيس (22)، لكن إنتر رد بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها البوسني إدين دجيكو (26) وفيديريكو ديماركو (36) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (42). وعزز إنتر تقدمه بثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني سجلها ديماركو (48) والتركي هاكان تشالهان أوغلو (59 من ركلة جزاء) والألماني روبن غوزنس (76). ولحق رجال المدرب سيموني إينزاغي مؤقتا بلاتسيو، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 16 نقطة. وفرّط روما في فوز ثمين بتعادله مع مضيفه ساسوولو 1-1. وكان روما في طريقه إلى استعادة نغمة الانتصارات والمركز الثالث ولو مؤقتا من جاره لاتسيو، عندما تقدم بهدف لمهاجمه الإنكليزي تامي أبراهام في الدقيقة 80. لكن فرحة رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لم تدم سوى خمس دقائق حيث أدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة أندريا بينامونتي (85). وفض روما الشراكة مع يوفنتوس بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة مقابل 25 لفريق «السيدة العجوز» السابع، فيما رفع ساسوولو رصيده إلى 16 نقطة. وفاز فيورنتينا على ساليرنيتانا 2-1 وتورينو على سمبدوريا 2-0.

