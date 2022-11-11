دوليه

في أول رد فعل له بعد عدم استدعائه لقائمة المنتخب البرازيلي، نشر روبيرتو فيرمينو بيانا عبر حسابه في إنستغرام يتمنى فيه التوفيق لمنتخب بلاده. وقال فيرمينو في بيانه إن اللعب في كأس العالم حلم كل اللاعبين والأمر لا يختلف بالنسبة له وصحيح أن الأمور لم تسر معه كما تمنى لكنه يشكر الله أنه اتيحت له الفرصة لتمثيل المنتخب في الماضي، وتوجه فيرمينو بالشكر للجماهير على كل رسائل الدعم التي تلقاها مؤكدا أن إيمانه كبير بأن الله يهيئ ما هو أفضل له دائما. هذا وهنأ نجم ليفربول كل من تم استدعاؤه من زملائه معتبرا أن الدفاع عن ألوان بلده سيظل دائما شرفا كبيرا.

