دوليه

رد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بسخرية على تصريحات فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، التي استعان خلالها بروجيه فيدرير ورافاييل نادل، أساطير التنس، لتبرير استمرار مشروع السوبر ليغ. وقال الخليفي، في تصريحات أبرزها موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي: «لسوء الحظ، كما رأينا أمس في اجتماعنا مع A22 (الشركة التي تدعو للسوبر ليغ)، ربما تصبح A23 أو A24، وربما يقدموا علامة تجارية جديدة كل عام». وأضاف: «يحاول بعض الأشخاص إعادة كتابة التاريخ وتقسيم كرة القدم، كي أكون صادقا، أشعر بالحزن عليهم لأنهم أظهروا بالأمس أنهم لا يفهمون كرة القدم». وتابع: «إنهم تحدثوا عن نادال وفيدرير.. لدي خبرة قليلة في التنس لأنني لاعب سابق.. دعني أخبرك أن رافاييل وروجر من أعظم الرياضيين في تاريخ اللعبة.. هذا ليس لأنهم لعبوا كل شيء معا، لكن لأنهم عملوا بجد». وواصل: «لقد كانت كل مباراة مهمة لهما، بغض النظر عن ترتيب اللاعب الذي يلعبون ضده.. لم يطلبوا أبدا دوري مغلقاً يضم لاعبين أفضل، لقد دافعوا عن عائلة التنس.. من فضلك لا تستخدم عظماء.. أسماء لتبرير فشلك».