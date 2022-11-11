دوليه

توج المهاجم المجري ساندرو كوتشيش بلقب الهداف بتسجيله 11 هدفاً في 5 مباريات، وكان أحد صناع مجد المجر في فترته الذهبية. مثل كوتشيش المنتخب في 68 مباراة سجل خلالها 75 هدفاً دوليا، وكان ضمن الفريق الفائز بذهبية أولمبياد «هلسنكي 1952». بدأ كوتشيش مسيرته في العام 1943 مع نادي كوبانياي ثم انتقل إلى نادي فيرينكفاركوش، ولعب معه خمسة مواسم. وبعد اند?ع الثورة الهنغارية في1956 انتقل إلى برشلونة الإسباني وسجل له 42 هدفاً في 75 مباراة. توفي النجم المجري في العام 1979 بعد سقوطه من الدور الرابع لمستشفى في برشلونة حيث كان يعاني من سرطان الدم والمعدة.

