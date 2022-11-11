دوليه

حمل فريتز فالتر شارة القيادة في المنتخب الألماني الغربي المتوج باللقب، ولعب الجناح ا?يسر دور? بارز? في مسيرة فريقه نحو لقبه ا?ول بعد أن صنع هدفين من أهداف ألمانيا الغربية الث?ثة في النهائي، ليصبح مع شقيقه المهاجم أوتمار أول أخوين يتوجان بلقب المونديال. ويعد فالتر واحد من أعظم نجوم الكرة الألمانية على مر التاريخ، ولعب دور القائد خ?ل الفترة من 1951 وحتى مونديال السويد 1958 حيث تسببت الإصابة في غيابه عن مباراة الدور نصف النهائي أمام المضيف. انضم في سن مبكرة إلى نادي كايزرس?وترن القريب من مسكنه، ولعب مع الفريق ا?ول في سن ال 17 ونجا من ا?سر خ?ل الحرب بعد تدخل حراس السجون الهنغارية لدى القوات السوفييتية واخبارهم أن فالتر مواطن نمساوي.

