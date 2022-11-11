دوليه

أصبحت ألمانيا الغربية بطلة للعالم في سويسرا عام 1954، منهية سلسلة قياسية من 31 مباراة دون خسارة لسحرة المجر على مدى أربع سنوات، بعد نهائي عُرف بـمعجزة برن، في تجاوز لصدمة تتويج أوروغواي التي صعقت البرازيل المرشحة على أرضها قبل أربع سنوات.



في ظلال الألب، كانت مفاجأة بحجم الجبال. الألمان العائدون بعد استبعاد قسري وعقابي اثر خسارة النازيين الحرب العالمية الثانية، عوّضوا سقوطاً مدوياً أمام المجر 3-8 في الدور الأول بتشكيلة منقوصة، إلى فوز مفاجئ 3-2، ليستوعب عالم كرة القدم درساً تاريخياً: لا تستبعدوا الألمان أبداً.



قبل نهائي ملعب فانكدورف شتاديوم في برن أمام 60 ألف متفرّج، اكفهرت السماء وهطلت الأمطار، فحان وقت صانع أحذية بافاري اسمه أدي داسلر، تحوّل لاحقاً إلى عملاق دولي في صناعة المستلزمات الرياضية (أديداس). كان قد ابتكر المسامير القابلة للإزالة، ومع اشتداد زخات المطر، طالبه مدرب ألمانيا سيب هيربرغر بوضع المسامير. كان الشكّ يحوم حول مشاركة نجم المجر صاحب القدم اليسرى القاتلة فيرينتس بوشكاش في النهائي، لاصابة بكاحله ابعدته عن مباراتين، لكن المدرب غوستاف شيبيش غامر ودفع به منذ البداية.



لم يخيّب الجنرال آمال مدربه، فافتتح التسجيل بعد مرور ست دقائق فقط، قبل أن يضاعف زميله زولتان تسيبور الغلة بعد دقيقتين، مستفيدا من ارتباك دفاعي لـدي مانشافت، فظنّ الجميع ان سيناريو المباراة الأولى سيتكرّر لا محالة.الألمان المعلوم عنهم عدم استسلامهم إلا مع صافرة نهاية المباراة، كان لهم رأي آخر، إذ تمكّن ماكس مورلوك من تقليص الفارق في الدقيقة 11 وأضاف هلموت ران، عامل الكهرباء في الأصل الذي استدعي في اللحظات الأخيرة عندما كان يخوض دورة دولية في أوروغواي، الثاني في الدقيقة 18، في شباك الحارس جولا غروشيتش. أربعة أهداف في اقل من ثلث ساعة! ومع تحوّل الملعب إلى مستنقعات في الشوط الثاني، فعلت مسامير داسلر فعلها.



رغم قائم وعارضة للمجر، وجّه ران نفسه الضربة القاضية، قبل ست دقائق من انتهاء الوقت، بتسجيله هدف الفوز وسط ذهول الجميع، لتحرز ألمانيا أول ألقابها العالمية، بعد الغاء هدف تعادل لبوشكاش بداعي التسلل. ومنذاك الوقت، شهدت صناعة الأحذية الرياضية تطوراً لا حدود له.

واختيرت صاحبة الطبيعة الخلابة لاستضافة كأس العالم 1954 لحيادها في الحرب العالمية وبالتالي فان اقتصادها لم يتأثر. اقيمت صيفاً بمشاركة 16 منتخباً بينهم 12 من أوروبا، وكانت الأعلى تسجيلاً في التاريخ بمعدل 5.38 هدفاً.



وفوز النمسا على سويسرا 7-5 في ربع النهائي، كان ولا يزال الأكثر غزارة تهديفيا في تاريخ المونديال.

تمّ التخلي عن نظام المجموعة في الدور النهائي، فعادت الأدوار الاقصائية بدءاً من ربع النهائي، بعد دور أول لم يشهد مواجهة اول مصنَّفَين في كل مجموعة. وكانت أوّل نسخة يتم تصوير معظم مبارياتها عبر التلفزيون.



وكان المنتخب المجري، بقيادة الهدافين بوشكاش وساندور كوتشيش (افضل مسجل في 1954 مع 11 هدفاً بينها ستة برأسه) والعقل المدبّر ناندور هيديكوتي الرجل العجوز (نظراً لشعره الخفيف)، لم يخسر بين 1950 و1954 وهزم إنكلترا العريقة 6-3 في قلعة ويمبلي في لندن قبل سنة.

اكتسح ألمانيا 8-3، كوريا الجنوبية 9-0 وتركيا 7-صفر، ثم تغلّب في ربع النهائي على البرازيل القوية 4-2 في مباراة عرفت بمعركة برن، نظرا لخشونة استمرت حتى غرف الملابس وشهدت طرد لاعبين برازيليين وآخر مجري، ثم فازت على اوروغواي 4-2 في نصف النهائي، فيما تخطت ألمانيا النمسا 6-1 في المربع الأخير.



طعنة مدافع



سافر منتخب أوروغواي الى سويسرا دون مدافعه ماتياس جونز بسبب تعرضه ?عتداء بسكين من أحد المشجعين قبل أسابيع من البطولة، وتسببت تلك الحادثة في حرمان ال?عب من المشاركة في النهائيات ?ول مرة في تاريخه.



مفاجأة تركيا



شهدت التصفيات مفاجأة من العيار فجرتها تركيا التي أقصت اسبانيا بعد أن تبادلت الفوز معها4-1 في مدريد و1-0 في اسطنبول، وتعادل المنتخبان 2-2 في اللقاء الفاصل بروما، فتم اللجوء الى القرعة التي ابتسمت ل?تراك.



نقل تلفزيوني



حضر النقل التلفزيوني ?ول مرة، وبُثت 9 مباريات عبر جهاز التلفزيون الذي كان وقتها في بداية انتشاره في القارة ا?وروبية، وكانت النسختين السابقتين شهدتا البث الإذاعي الذي بدأ في إيطاليا 1938.



هدف مُلغى



حمل مدرب هنغاريا غوستافو سيبيش حامل الراية الويلزي مارفن غريفيث مسؤولية الخسارة أمام ألمانيا لاعتقاده بأن الأخير حرم فريقه من هدف التعادل الذي سجله بوشكاش في الدقائق الأخيرة رغم أنه كان غير متسلل حسب رأي المدرب.



البطولة في سطور



- المضيف: سويسرا

- البطل: ألمانيا الغربية

- الوصيف: المجر

- الثالث: النمسا

- الرابع: إسبانيا

- المنتخبات: 16

- المباريات: 26

- الأهداف: 140

- عدد المتفرجين: 889500

- الهداف: المجري ساندور كوتشيش (11 هدفاً)

- أفضل لاعب: المجري فيرنك بوشكاش

- أول هدف: اليوغوسلافي ميلوتنوفيتش

- أسرع هدف: ساندور كوتشيش (160 ثانية)

- أفضل هجوم: هنغاريا (27 هدفاً)

- أقوى دفاع: أوروغواي (9 أهداف)

- حكم النهائي: والتر لينغ (إنكلترا)

