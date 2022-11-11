دوليه

أطلق النقاد اسم «معركة برن» على مباراة هنغاريا مع البرازيل التي احتضنها ستاد «وانكدورف» ضمن الدور ربع النهائي بحضور 40 ألف متفرج. واعتبر المتابعون تلك المباراة وصمة عار في تاريخ المسابقة بسبب أحداث العنف التي رافقت اللقاء وامتدت إلى ما بعد صافرة النهاية عندما تحول الملعب إلى حلبة مصارعة بين ?عبي وإداريي الفريقين.

وكانت ا?جواء قبل اللقاء تبشر بوجبة كروية دسمة ?نها المباراة تجمع بين مدرستين كبيرتين في عالم الساحرة المستديرة، وجاءت البداية القوية من الجانب المجري عندما نجح نوندور هيدكوتي في تسجيل هدف السبق بعد 4 دقائق فقط من صافرة البداية، ولم يكد البرازيليون يفيقون من الصدمة حتى باغتهم ساندور كوتشيش بالهدف الثاني بعد 3 دقائق. وانطلق رجال المدرب زيزي موريرا بحث? عن تقليص الفارق، وهو ما حدث فع?ً عبر دجلما سانتوس في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، لكن الهنغاريين حافظوا على تقدمهم حتى نهاية الشوط ا?ول.

وفي الشوط الثاني، انطلقت شرارة العنف عندما احتسب الحكم ا?نكليزي آرثر إليز ركلة جزاء لهنغاريا في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن الخطأ لمصلحة البرازيل، لكن ذلك لم يمنع ميهالي ?نتوس من ترجمة الركلة بنجاح ليعيد الفارق إلى هدفين.

وبعد 5 دقائق قلص جولينيو الفارق من جديد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، فزادت ا?ثارة وا?لعاب العنيفة التي أجبرت الحكم على طرد مزدوج للبرازيلي نيلسون سانتوس والمجري جوزيف بوسيك في الدقيقة 71، ثم طرد آخر بعد 8 دقائق للبرازيلي هومبرتو توزي، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أطلق كوتشيش رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الرابع لهنغاريا من تسديدة رائعة استقرت في منتصف المرمى البرازيلي.