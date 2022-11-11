دوليه

وضعت القرعة المنتخبين الإسباني والألماني في مجموعة واحدة إلى جانب كوستاريكا واليابان، ولا شك أن المنتخبين الأوروبيين مرشحان فوق العادة لتجاوز الدور الأول، لكن وجود كوستاريكا بالذات يثير القلق لأن المنتخب اللاتيني كانت له سابقة عندما رافق أوروغواي إلى الدور الثاني على إنكلترا وإيطاليا في مونديال البرازيل 2014.



بالنسبة للمنتخب الإسباني فقد عاش على مدى تاريخه الطويل فترات متناقضة، فتارة كان يتألق إلى حد التتويج ببطولة كأس العالم وكأس أمم أوروبا، وتارة أخرى يخرج من الدور الأول بعد تسجيل نتائج مخيبة لجماهيره.

في السنوات الأخيرة، وتحديدا في الفترة بين عامي 2008 حتى 2012، حصد منتخب إسبانيا لقبين في كأس أمم أوروبا، وبينهما كأس العالم في جنوب أفريقيا.

ما دون ذلك، كانت مشاركات منتخب إسبانيا في البطولات القارية والعالمية خجولة للغاية، باستثناء أمم أوروبا 1964 و1984.



وخلال المباريات الأخيرة، تبيّن أن المدرب لويس إنريكي يعوّل في تشكيلته على مزيج من اللاعبين الشبان وأصحاب الخبرة، أبرزهم بيدري وغافي نجما برشلونة، ونيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو، وجميعهم من المتوقع أن يكونوا من أبرز نجوم المونديال. وما زال إنريكي يثق في قدرة الجيل القديم على تقديم الجودة المطلوبة، مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وداني كارفاخال وألفارو موراتا وكوكي.



وسبق لإنريكي أن أوصل إسبانيا إلى نهائي النسخة الثانية من دوري أمم أوروبا، قبل أن يخسر من فرنسا، كما بلغ الدور نصف النهائي في النسخة الثالثة، ووصل إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020). أما ألمانيا، فكانت دائماً المنتخب المرشح لأي بطولة تشارك فيها، بغض النظر عن مستوى اللاعبين أو خبرة المدرب، ويبدو أن كأس العالم 2022 في قطر لن تشذ عن تلك القاعدة لمنتخب يجر وراءه تاريخا مميزا في كأس العالم، رغم مشاركته المخيبة في النسخة الأخيرة روسيا 2018.



يضم المنتخب الألماني الذي يقوده المدرب هانزي فليك، عديد اللاعبين الذين يشكلون ركائز لا غنى عنها في أنديتهم مثل ثلاثي بايرن ميونخ: الحارس مانويل نوير الذي سيخوض المونديال رقم 4 في مسيرته وهو أكثر حراس المرمى الألمان مشاركة مع المنتخب برصيد 113 مباراة، والمدافع نيكولا سولي، والمهاجم ليروي ساني.

كما يستمد المنتخب قوته من لاعبين آخرين ما انفكوا يتألقون في الدوريات الأوروبية الكبرى، ومن بينهم أنطوني روديغير (ريال مدريد) وتيم فيرنر (لايبزيغ) وكاي هافرتز (تشلسي الإنجليزي) وغيرهم.



ورغم أن فليك لم يحظ بمسيرة كروية لامعة لكنه حقق نتائج لافتة عندما أشرف على تدريب نادي هوفنهايم (2000ـ2005)، ثم بايرن ميونخ بين 2019 و2021 حين قاده للتتويج بلقب الدوري والكأس في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2020، وهو العام الذي حقق فيه إنجازا شخصيا وذلك عندما تم اختياره أفضل مدرب كرة قدم في أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة. وإذا كان المنتخبان الألماني والإسباني يمتلكان تاريخاً عريقاً، فإن كوستاريكا ظهرت للمرة الأولى في النهائيات عام 1990، ومنذ ذلك الحين حضرت خلال المونديال 5 مرات، وتتأهب للمشاركة السادسة.

يتشكل منتخب كوستاريكا في معظمه من اللاعبين المحليين ونظرائهم الناشطين في بطولات القارة الأميركية الشمالية، مع عدد قليل من المحترفين في أوروبا.



ويُعرف من بين اللاعبين أوسكار دوارتي المحترف في الوحدة السعودي، وفرانشيسكو كالفو لاعب قونيا سبور التركي، وباتريك سيكييرا حارس مرمى لوغو الإسباني الناشط في الدرجة الثانية.

يقود الفريق المدرب الكولومبي لويس فرناندو سواريز غوزمان، الذي سبق له تدريب منتخب الإكوادور في كأس العالم 2006 في ألمانيا، ومنتخب هندوراس 2014 في البرازيل.



وسيكون سواريز سادس مدرب في تاريخ كأس العالم يشارك في 3 نسخ مع 3 منتخبات مختلفة، وفق ما أكد الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وتضم المجموعة كذلك، المنتخب الياباني الذي أصبح ضيفا دائم الحضور في النهائيات، بوصفه أحد ممثلي القارة الآسيوية، منذ مونديال فرنسا عام 1998. ولم تكن كرة القدم في قائمة أولويات اليابانيين حتى عام 1988 الذي كان شاهدا على مشاركة منتخبهم الأول في المحافل القارية، وبالتحديد كأس آسيا. ويبرز في التشكيلة اليابانية الحالية اسم إيجي كاواشيما حارس مرمى ستراسبورغ الفرنسي، وتاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال الإنجليزي، وواتارو إيندو متوسط ميدان شتوتغارت الألماني، والشاب تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد الإسباني.



ويقود هذه المجموعة المدرب المحلي هاجيمي مورياسو الذي تولى المهمة يوم 26 يوليو 2018.

وحظي مورياسو بالتفضيل على العديد من المدربين الأجانب، من بينهم الألماني يورغن كلينسمان والفرنسي الخبير أرسين فينغر، وفق ما أكد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وحلّ مورياسو (54 عامًا) بديلا لمواطنه أكيرا نيشينو الذي انتهت مهمته فور خروج اليابان من دور الـ16 لمونديال روسيا 2018، عقب الخسارة في الوقت القاتل أمام بلجيكا بهدفين لثلاثة. وحينئذ احتفظ مورياسو بمنصبه مدربا لمنتخب اليابان الأولمبي الذي شارك في أولمبياد طوكيو 2020، قبل أن يتفرغ للمنتخب الأول بعد الأولمبياد.



الاتحاد الاسباني



تأسس الاتحاد الاسباني لكرة القدم عام 1909، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1914، وإلى الاتحاد الأوروبي في 1954. ولعبت اسبانيا أول مباراة دولية لها أمام فرنسا في العام 1913 وتعادلت معها 1-1، أكبر فوز لها على بلغاريا (0-13)، وأكبر هزيمة أمام إيطاليا (7-1).



منتخب اسبانيا



غابت إسبانيا عن النهائيات 6 مرات فقط، أولها في النسخة الأولى التي لم تشارك في تصفياتها، والأخيرة في ألمانيا الغربية 1974، ومنذ تلك البطولة أصبحت ضيفاً دائماً وحققت اللقب في جنوب أفريقيا 2010، لكنها ودرت من دور المجموعات في 2014 ومن الدور الثاني في النسخة الماضية



الاتحاد الكوستاريكي



تأسس الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم عام 1921، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1927، وإلى اتحاد الكونكاكاف في 1961. ولعبت كوستاريكا أول مباراة دولية لها أمام السلفادور في العام 1921 وفازت فيها 0-7، أكبر فوز لها على بورتوريكو (0-12)، وأكبر هزيمة أمام المكسيك (7-0).



منتخب كوستاريكا



تخوض كوستاريكا مونديالها السادس في تاريخها والخامس في آخر 6 نسخ حيث غابت عن مونديال جنوب أفريقيا 2010، وكان أول ظهور لها في إيطاليا 1990 عندما بلغت الدور الثاني، مشاركتها الأبرز في نسخة البرازيل حينما تأهلت مع أوروغواي في مجموعة ضمت كذلك إيطاليا وإنكلترا.



الاتحاد الالماني



تأسس الاتحاد الألماني لكرة القدم عام 1900، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1904، وإلى الاتحاد الأوروبي في 1954. ولعبت ألمانيا أول مباراة دولية لها أمام سويسرا في العام 1908 وخسرتها 5-3، أكبر فوز لها على روسيا (0-16)، وأكبر هزيمة أمام إنكلترا (9-0)



منتخب المانيا



لم تشارك ألمانيا في النسخة الأولى واستبعدت عن النسخة الرابعة، وعدا ذلك معظم نتائجها رائعة فقد توجت باللقب 4 مرات، وأحرزت المركز الثاني 3 مرات، والثالث 4 مرات، والرابع مرة واحدة. الأمر السيئ الوحيد أنها غادرت من دور المجموعات في النسخة الماضية.



الاتحاد الياباني



تأسس الاتحاد الياباني لكرة القدم عام 1921، وانضم إلى الاتحاد الدولي في 1929، وإلى الاتحاد الآسيوي في 1954. ولعبت اليابان أول مباراة دولية لها أمام الصين في العام 1917 وخسرتها 5-0، أكبر فوز لها على الفلبين (0-15)، وأكبر هزيمة أمام الفلبين (15-2).



منتخب اليابان



منذ ظهورها الأول في مونديال فرنسا 1998، بات المنتخب الياباني ضيفاً دائماً في النهائيات، وخرج من دور المجموعات في 3 مناسبات: 1998، 2006، 2014. ومن الدور الثاني في 3 أخرى، أولها 2002 عندما استضافت البطولة مع كوريا الجنوبية وفي 2010 والنسخة الماضية.

