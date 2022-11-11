مال وأعمال

اكتست البورصة باللون الاخضر مع نهاية التداولات الاسبوعية وذلك مع اداء ايجابي خلال اغلب جلسات الأسبوع الماضي حيث ارتفعت في كل الجلسات عدا جلسة الخميس، لترتفع القيمة السوقية في نهاية الأسبوع بنحو 1.128 دينار وبنسبة 2.4 في المئة من 47.151 مليار دينار في جلسة الخميس 2 نوفمبر الى 48.279 مليار دينار خلال جلسة امس.

واكد محللون ان البورصة استطاعت في الجلسات الأخيرة استعادة زخمها الايجابي، الا ان التذبذب هو سيد الموقف خلال الفترة المقبلة في ظل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، رغم ان النتائج المالية للشركات المدرجة خاصة القطاع المصرفي شهدت ارتفاعاً لفترة التسعة اشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعطي دعماً الى الأسواق تزامناً مع محافظة اسعار النفط على مستويات جيدة في الفترة الراهنة، مما يساعد اقتصادات المنطقة في عملية التنمية.

وقال محللون انه لا يزال هناك مخاوف عالمية محيطة بالمناخ الاستثماري العام، اذ تتركز على النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع اسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، ومعدلات التضخم المرتفعة مع استمرار الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

وحققت القيمة السوقية للسوق الأول نمواً بنسبة 2.65 في المئة وبقيمة 1 مليار دينار من 37.886 مليار دينار الى 38.89 مليار دينار، في المقابل ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1.33 في المئة وبقيمة 123 مليون دينار من 9.265 مليارات دينار الى 9.388 مليارات دينار.

وصعد المؤشر العام للبورصة خلال اسبوع بنسبة 2.4 في المئة وبنحو 176.6 نقطة من 7365.2 نقطة الى 7541.8 نقطة، فيما اغلق مؤشر السوق الأول مرتفعاً بنحو 219.2 نقطة وبنسبة 2.66 في المئة من 8241.2 نقطة الى 8460.4 نقطة. وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 73.3 نقطة وبنسبة 1.3 في المئة من 5530.4 نقطة الى 5603.81 نقاط، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 1.8 في المئة وبنحو 105.5 نقاط من 5662.4 نقطة الى 5767.98 نقطة.

وشهدت وتيرة التداولات نمواً كبيراً خلال الأسبوع الماضي، لترتفع سيولة الجلسات بنسبة 29 في المئة من 244.2 مليون دينار الى 315 مليون دينار، كما زادت احجام التداول بنسبة 77 في المئة من 749.2 مليون سهم الى 1.32 مليار سهم وصعدت الصفقات من 44.3 الف صفقة الى 60.9 الف صفقة.

