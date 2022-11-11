مال وأعمال

شهدت مؤشرات البورصة تباين في الأداء خلال جلسة امس، لتهبط القيمة السوقية بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 194 مليون دينار، وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 200 مليون دينار وبنسبة 0.5 في المئة في المقابل ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.05 في المئة وبقيمة 5 مليون دينار.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.4 في المئة وبـ 29.8 نقطة، وهبط السوق الأول بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 42.7 نقطة وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.06 في المئة وبنحو 9.2 نقاط، وتراجع المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.02 في المئة وبـ 1.65 نقطة.

وهبطت سيولة الجلسة بنسبة 8.3 في المئة من 72.7 مليون دينار في جلسة الاربعاء الى 66.6 مليون دينار، وتقلصت احجام التداول بنسبة 13.8 في المئة من 335.9 مليون سهم الى 289.5 مليون سهم، كما تراجعت الصفقات من 14.9 ألف صفقة الى 12.9 ألف صفقة. قطاعياً، وشهدت الجلسة تراجع 8 قطاعات على رأسها الطاقة بـ 0.96 في المئة، بينما ارتفع 4 قطاعات يتقدمها قطاع التكنولوجيا بنحو 0.45 في المئة، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً. وتصدر سهم «آسيا» القائمة الخضراء بـ 14.93 في المئة، بينما جاء «كميفك» الأكثر انخفاضاً بـ 4.80 في المئة.

