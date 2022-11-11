مال وأعمال

تعهدت مجموعة التنسيق العربية، بتقديم تمويل مشترك بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار بحلول العام 2030 للتصدي لأزمة المناخ العالمية.

ومجموعة التنسيق العربية تحالف استراتيجي يهدف الى ايجاد وتقديم حلول منسقة وفعالة للتمويل التنموي.

تضم المجموعة صندوق ابوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الاسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق اوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.

