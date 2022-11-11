مال وأعمال

دخل عملاق التجارة الالكترونية «أمازون» التاريخ، كأول شركة مدرجة في البورصة، حول العالم تفقد تريليون دولار من قيمتها السوقية، بفعل المخاوف بشأن مستقبل اعمالها وبالتزامن مع تسارع التضخم ورفع معدلات الفائدة.

وفي ختام جلسة اول من امس الأربعاء، هبط سهم «أمازون» بنسبة 4.3 في المئة لتصل الى 86.14 دولارا، ولتهبط القيمة السوقية للشركة الى 878.5 مليار دولار، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 1.88 تريليون دولار في يوليو 2021.

وشهد سهم شركة التجارة الالكترونية الأميركية موجة بيعية قوية على مدى الأشهر الماضية، ليفقد نحو 50 في المئة من قيمته منذ بداية هذا العام.

كما تكبد المؤسس المشارك جيف بيزوس خسائر في صافي ثروته بنحو 83 مليار دولار لتصل الى 109 مليارات دولار.

وكانت «أمازون» قد حققت صافي مبيعات دون التوقعات عند 127 مليار دولار في الربع الثالث 2022، متوقعة تسجيل اقل وتيرة نمو للايرادات في تاريخ الشركة خلال فصل العطلات، مع عدم اليقين الاقتصادي.

