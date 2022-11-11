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دشَّنت شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين الفرع الجديد لخدمات الأشخاص بالدور الارضي في المقر الرئيسي للشركة بعد إجراء تعديلات شاملة على تصميمه لتواكب أحدث التطورات التي تشهدها الخدمات التأمينية للافراد، والعمل على تقديمها بالمزيد من الراحة والسهولة والسرعة لعملاء الشركة في وقت لا يتجاوز 3 دقائق.



وتم تدشين الفرع الجديد بعد تطويره بحضور أنور جواد بوخمسين رئيس مجلس الادارة، والشيخ محمد جراح الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة شركة وربة للتأمين واعادة التأمين ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي KIB، وعماد جواد بوخمسين الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لـمجموعة بوخمسين القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية،وأمين عام الاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح،وبحضور عدد من اعضاء مجلس الادارة، بالاضافة الى العديد من مديري ومسؤولي الشركة ومجموعة كبيرة من ضيوف وربة للتأمين.



وقال رئيس مجلس الادارة شركة وربة للتأمين واعادة التأمين أنور بوخمسين: إن افتتاح الفرع الجديد بالدور الارضي بالشركة يأتي استكمالاً للخطط الاستراتيجية التي وضعها مجلس الادارة لتطوير منظومة العمل وخاصة للافراد ومنح العملاء تجربة خدمة تأمينية مميزة تلبي مختلف احتياجاتهم وبما يساعد في توفير المزيد من الوقت لهم.



واكد أنور بوخمسين أن الافتتاح جاء في اطار سعي الشركة المتواصل إلى مواكبة احدث الخدمات ومواكبة التوسع في الخدمات التأمينية الرقمية التي تقدمها الشركة عبر مختلف قنواتها الرقمية، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من المنتجات والخدمات التأمينية التي ستوفر قيمة مضافة لعملاء وربة التي تسعى جاهدة الى الاهتمام بأدق التفاصيل لتقديم افضل خدمة.



واشار أنور بوخمسين الى ان النتائج الايجابية والنمو الذي حققتهما الشركة نتاج الاستراتيجية والسياسات والأهداف الموضوعة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية، والتى اثبتت نجاحها وكفاءتها خاصة مع التركيز على الأداء المالي والتشغيلي المميز للشركة ما يعزز من ربحية ومكانة الشركة على المستويات كافة.



من جانبها، قالت مديرة المبيعات والتسويق والعلاقات العامة في شركة وربة للتأمين واعادة التأمين شروق الهزاع: إن الفرع الجديد في المقر الرئيسي للشركة تم تطويره لخدمة الافراد، حيث يعد من الفروع الالكترونية، ويواكب أحدث التطورات التى يشهدها قطاع التأمين لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء، لافتة الى ان الادارة العليا في الشركة تسعى جليا الى توفير تجربة مميزة للعملاء خلال زيارتهم الفرع والحصول على مستويات عالية ومميزة من الخدمة عبر فريق عمل مدرب على اعلى مستوى.



وأشارت شروق الهزاع إلى أنه تم تصميم الفرع الجديد لتقديم الخدمات المميزة للعملاء بسهولة ويسر، مع توفير مساحات كافية لحركة وانتظار العملاء لتحافظ وربة على تميزها وقدرتها علي مواكبة التطور المستمر في صناعة التأمين محلياً وعالمياً ليكون الفرع إنجازاً آخر يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة جنباً إلى جنب مع تطوير خدماتها الرقمية.

