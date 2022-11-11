مال وأعمال

أعلنت زين عن رعايتها البلاتينية لسباق «تحدّي الحلبة» Kuwait Track Challenge الذي أقيم في مدينة الكويت لرياضة المُحرّكات بمنطقة عريفجان وسط حضور جماهيري كبير من العائلات والشباب الشغوفين برياضات المُحرّكات.

ويأتي دعم زين لهذا الحدث الرياضي المحلّي المميز إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في تنمية قطاعي الشباب والرياضة بالدولة، حيث تقوم الشركة بترجمة هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى البلاد، ومنها هذا التحدي الكبير الذي أقيم في بيئة احترافية وآمنة وقدّم للفائزين جوائز نقدية قيمتها فاقت 200 ألف دولار أميركي.

وتواجدت زين على ميدان مدينة الكويت لرياضة المُحرّكات بمنطقة عريفجان خلال فعاليات السباق، والذي شهد تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية للجماهير المتواجدة من العائلات والشباب الشغوفين برياضات المُحرّكات، إلى جانب السباق الرئيسي الذي شمل ثلاث فئات مُختلفة وتم بتنظيم احترافي وفق أعلى معايير الدقة والأمان. وتولي الشركة المجالات الرياضية والشبابية أولوية خاصة في سلسلة برامجها الاجتماعية، فهي تعتبر دعم الكفاءات الوطنية والمجالات الرياضية ركناً أصيلاً من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، ففئة الشباب والرياضة بمثابة السفير الرسمي للشعوب والمجتمعات في المحافل والمشاركات الدولية.

وتفخر زين أيضاً برعايتها وتشجيعها المُتواصل لمجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، ومنهم الكثير في رياضات سباقات المحرّكات بأنواعها.

