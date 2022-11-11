مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الوطني استقبال المسجلين في سباق الجري المقرر أن ينطلق يوم السبت 10 ديسمبر 2022 وهو الحدث الرياضي الأضخم على مستوى الكويت.

ويكتسب سباق هذا العام طابعاً مختلفا من حيث نوعية الرسالة التي يطرحها والتي دعت الراغبين بالتسجيل ليكونوا جزءاً من هذه الرسالة وإسعاد الأطفال المصابين بالسرطان، حيث سيتم التبرع لهم بجزء من رسوم التسجيل. ويستمر التسجيل على الموقع الالكتروني nbk.com/nbkrun. لجميع الراغبين بالمشاركة من عمر 15 سنة وما فوق، زيارة هذا الرابط للتسجيل ودفع رسوم التسجيل التي ستذهب بدورها لصالح أطفال مرضى السرطان

وقالت مسؤول أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل إن سباق الجري يهدف إلى تشجيع المجتمع على الانخراط في المسؤولية الاجتماعية.

وأضافت العبدالجليل: «نحن في بنك الكويت الوطني ننظر إلى هذا السباق على أنه ليس فقط دافع ومحفز نحو ممارسات صحية بهدف تحسين نوعية الحياة التي يسلكها الأفراد ودفعهم باتجاه الاهتمام برفاههم الاجتماعي، بل إن هذا السباق بإمكانه الذهاب بعيداً في أهدافه مثل العمل من أجل مجتمع مسؤول تجاه الأشخاص الأكثر ضعفًا والأشخاص الأكثر حاجة إلى الدعم».

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى بنك الكويت الوطني أهدافاً لدعمها في سباقه، فقد سبق له أن أطلق العديد من الأهداف الصحية والاجتماعية للترويج لها في سباقات بنسخات سابقة مثل التدخين والسكري وغيرها.

ولفتت العبدالجليل إلى أن رحلة علاج أطفال مرضى السرطان تشكل تحدياً وعبئاً نفسياً بموازاة الألم الجسدي للمرض، لذلك هدفنا من هذه التبرعات التي سيشارك بها المتسابقون في هذا الحدث أن نستثمرها في دعمها ومساعدتهم وتشجيعهم.

وينطلق السباق من مسافتين 10 و5 كم على شارع الخليج العربي. ويبدأ في تمام 8:30 صباحاً على مسافتين: الأولى تبلغ 10 كيلومتراً من شاطئ بنيد القار والثانية مسافة 5 كم وتبدأ مقابل سوق شرق على أن تكون نقطة النهاية للمسافتين في حديقة شاطئ الشويخ بجانب مبنى الـ KPC. وما زال المجال مفتوحاً أمام الراغبين بالتسجيل للمشاركة على أن يبدأ موعد استلام أرقام المتسابقين يوم الثلاثاء 6 ديسمبر ولغاية يوم الخميس 8 ديسمبر من الساعة 3 ظهراً وحتى 9 مساء في حديقة الشهيد القاعة متعددة الاستخدامات في المرحلة الثانية.

