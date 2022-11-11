مال وأعمال

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في ندوة أقيمت بحفل إطلاق تقرير (البنك): إن العالم يواجه أزمة تتمثل في مكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري «ويبدو ذلك واضحا من خلال الظواهر التي تحدث من حرائق للغابات والفيضانات وارتفاع منسوب المياه وغيرها».

وأكد مهدي إلزامية مكافحة التغير المناخي والاحتباس الحراري ودعم الجهود العالمية كافة في الإسراع بالتحول إلى (النمو الأخضر) عن طريق التقليل من استخدام الكربون في الاقتصاد العالمي.

وحول نمو الاقتصاد المحلي قال: إن توقعات البنك الدولي تشير لتحقيق دولة الكويت «نموا قويا» في عام 2022 يقدر بحوالي 8?5 بالمئة موضحا أن التقرير يتناول أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ويركز على فرص النمو الأخضر في دول الخليج فضلا عن استعراض آخر التطورات في التعافي من جائحة فيروس (كورونا المستجد).

وفي السياق لفت مهدي إلى أن دولة الكويت تنفذ عددا من المشاريع للاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 15 في المئة بحلول 2030 مع مراعاة مقدار الانبعاثات للغازات الدفيئة وفقا للاتفاقيات والمعايير الدولية في هذا الجانب مبينا أنه من ضمن هذه المشاريع مشروع مجمع (الشقايا للطاقة المتجددة) ومشروع (الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية).

وذكر أن هناك جهودا بذلتها جهات كويتية عدة تحقق تطلعات رؤية كويت جديدة 2035 بإدخال الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية مبينا أن الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح أصبحت «واقعا ملموسا» بعد ربط مشروع مجمع (الشقايا للطاقة المتجددة) بالشبكة الوطنية للكهرباء.

