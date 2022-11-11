مال وأعمال

قال المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي عصام أبو سليمان إن الفرصة «مواتية وممتازة» أمام دول الخليج لتنويع الاقتصاد بشكل أكبر باستخدام استراتيجية (النمو الأخضر) ولعب دور رائد في التحول العالمي إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أبو سليمان أن المنطقة بإمكانها الاستفادة من التحول نحو «النمو الأخضر» لتركيز سياساتها على تطوير التقنيات الخضراء واليد العاملة الماهرة المرتبطة بها والتي من شانها أن تعكس الاتجاهات في الإنتاجية وأن تمكنها من النمو بوتيرة أسرع.

وأشار إلى التوقعات بوصول إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجية خلال 2022 إلى نحو تريليوني دولار على أن ينمو إلى حوالي ستة تريليونات دولار بحلول 2050 مضيفا أن تبني استراتيجية (النمو الأخضر) ستساعد على التنوع الاقتصادي وتسريع وتيرته وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي 13 تريليونا بحلول 2050.

