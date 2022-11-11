مال وأعمال

أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان في كلمة أمام الحفل مضي الهيئة قدما في اتجاه نقل محفظتها 100 في المئة نحو التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (إي. أس. جي).

وأشار الغنيمان إلى حرص الكويت على التحول إلى (النمو الأخضر) مشيرا إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) الذي أقيم أخيرا في مدينة شرم الشيخ المصرية وإعلان الكويت التزامها بأن تصبح دولة «محايدة للكربون» في قطاع النفط والغاز بحلول 2050.

ولفت إلى جهود دول مجلس التعاون الخليجي للحد من انبعاثات الكربون والتزامها بمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي ما يعزز فرص (النمو الأخضر) في هذه البلدان.

وقال: إن صندوق الأجيال القادمة الذي تشرف عليه (الهيئة) والعائد تأسيسه إلى عام 1976 «يهدف بشكل رئيس في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط».

وأضاف أن الهيئة العامة لديها سجل حافل في المشاركة بالمبادرات المتعلقة بالمناخ والبيئة منها تأسيس مبادرة (الكوكب الواحد لصناديق الثروات السيادية) إلى جانب 46 كيانا استثماريا حول العالم تعنى بإدارة نحو 40 تريليون دولارلافتا إلى تعهد الهيئة بتقديم الدعم اللازم لفريق العمل المعني بالافصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (تي.أس.أف.دي) عام 2020 ضمن أصول مدارة تبلغ نحو 150 تريليون دولار.

وأشار إلى مشاركة الهيئة في مبادرة (الأسواق المستدامة) عام 2021 ضمن أصول تخضع للإدارة تبلغ حوالي 40 تريليون دولار فضلا عن استعراض مجلس إدارة الهيئة تقارير ربع سنوية عن المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (إي.أس.جي) مع التركيز على التغيرات المناخية.

