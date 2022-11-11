مال وأعمال

في إطار إستراتيجية البنك التجاري الكويتي الرامية إلى تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات المتطورة بما يمكنه من تقديم أعلى مستويات الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه، فقد قرر البنك القيام ببعض أعمال الصيانة والتطوير والتحديث لنظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من اختبارات وذلك صباح يوم السبت الموافق 12 نوفمبر 2022 وحتى الساعة الثانية بعد الظهر. وينوه البنك أن أعمال التحديث والصيانة والتطوير المشار إليها قد يترتب عليها حدوث إيقاف مؤقت لبعض الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.

ونحن في البنك التجاري الكويتي إذ نعتذر سلفاً من عملائنا الكرام عن أي إزعاج قد يتسبب لهم جراء إيقاف بعض الخدمات التي تتطلبها الاختبارات المنوه عنها، فإننا نتوجه إليهم بخالص التقدير على تفهمهم لمتطلبات تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات في البنك والتي تصب في النهاية في مصلحة العميل وتساعد البنك على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة للعملاء في جميع الأوقات.

