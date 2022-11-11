مال وأعمال

أعرب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد نجيبي عن تشرفه واعتزازه بحضوره ومشاركته في لقاء سمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد برؤساء وقيادات وفود الغرف العربية والقطاع الخاص بمناسبة انعقاد اجتماعهم للدورة الـ133 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية بالكويت.

وقال نجيبي: إنني وجميع ممثلي الوفود العربية تشرفنا بمقابلة سمو الشيخ مشعل الأحمد وحظينا بحسن الحفاوة والترحيب من لدن سموه، والاستماع الى توجيهاته السديدة السامية في كل ما من شأنه تعزيز أوصر التعاون العربي المشترك والعمل على تعميق العلاقات التجارية ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ورفع مستويات التنمية، مشدداً على ضرورة تعزيز التجارة البينية والعمل الاقتصادي العربي المشترك لتنشيط الفرص الاستثمارية والمشاريع التجارية والصناعية النوعية، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء الشعوب العربية.

وقال نجيبي: «إننا لمسنا من سمو الشيخ مشعل الأحمد كل التقدير والحرص والدعم للجهود التي بذلناها خلال اجتماعات اتحاد الغرف العربية وحرصه على التعرف عن قرب على جميع الموضوعات والمناقشات التي دارت خلال اجتماعاتنا بالكويت والاطلاع على المشكلات والصعوبات التي تواجهنا، وان حديث سموه شكل دافعاً لنا جميعاً نحو العمل ومضاعفة الجهود في المرحلة القادمة للتغلب على جميع التحديات وتحقيق رؤى وتطلعات القيادات العربية، كما حثنا سموه على ضرورة العمل على ترجمة القرارات والنتائج التي توصلنا إليها وتفعيلها بما يعود بالنفع نحو الوصول الى التكامل الاقتصادي العربي وزيادة حجم الصادرات البينية وتشجيع التبادل التجاري بين دول المنطقة، وتحقيق التنمية الأقتصادية المستدامة».

وأضاف النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي إننا رفعنا الى سمو الشيخ مشعل الأحمد خالص الشكر والامتنان على ما وفرته الكويت من جميع سبل النجاح والظروف المثالية لانعقاد الدورة الـ133 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، وهو ما ساهم في تحقيق النتائج المثمرة والمرجوة من هذه الدورة.

