مال وأعمال

استضاف بنك برقان أخيراً مجموعة من الطلبة الجامعيين للمشاركة في رحلة تطوير نظّمها في مجموعة من أقسامه. وقد منحت هذه المبادرة الفرصة لعشرين مشاركاً من طلبة مؤسسات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والملتحقين بالهيئة العامة للقوى العامة، وطلبة جامعات خاصة من داخل الكويت وخارجها، لإكمال فترة تدريب عملي ميداني في مجالات وأنشطة مصرفية متنوعة.

تعرّف المشاركون خلال فترة التدريب على أحدث أساليب العمل المتبعة في إدارة وتنظيم العمل المصرفي من الناحيتين الاستراتيجية والتشغيلية، وهو ما يخدم أهداف مبادرة بنك برقان التي تشمل تمكين المشاركين من الحصول على خبرة عملية في بعض المحاور المدرجة بمقرراتهم الدراسية الأساسية للتخرج، واكتساب المهارات المهنية عن طريق التجربة الميدانية والتواصل المباشر مع الموظفين من مختلف أقسام العمل المصرفي.

وقد صرحت زهرة بوعركي، مدير التطوير في بنك برقان تعليقاً على هذه المبادرة قائلة: «يسعدنا في بنك برقان أن نقوم بتنظيم واستضافة هذا التدريب العملي المهم الذي يساهم في تطوير المسيرة التعليمية لكوادرنا الشابة، كما أن التدريب العملي الذي استفاد منه المشاركون داخل البنك جمع المعارف النظرية الضرورية بالتطبيق العملي التخصصي، كما تضمن خططاً موجهة لكل اختصاص مصرفي بشكل مستقل».

وأضافت زهرة بوعركي: «حريصون في بنك برقان على دعم جهود مختلف المؤسسات الأكاديمية والتدريبية المحلية والعالمية، والتعاون معها على تطوير كوادرنا الوطنية ومواهبنا الشابة. كما نركّز في برقان دائماً، ضمن إطار استراتيجيتنا المؤسسية التي تهدف إلى تفعيل دور البنك كمؤسسة مالية وطنية رائدة تتميز بالخبرات الواسعة لمجموعة من أهم القيادات في القطاع المالي في الكويت، على المساهمة الفاعلة في إعداد الجيل القادم من الكفاءات الكويتية الشابة ليكونوا قادة المستقبل في القطاع المصرفي».

يواصل بنك برقان تطبيق استراتيجيته الشاملة لدعم تنمية رأس المال البشري في الكويت، وتمكين المواهب الشابة من خلال البرامج والمبادرات التدريبية المختلفة. كما يستمر في تعزيز قطاع التعليم في البلاد مؤكداً على دوره كمؤسسة مالية رائدة تؤدي واجبها في الاستثمار بالجيل الجديد وتأهيلهم لقيادة مستقبل أفضل. ويلتزم البنك كذلك بتطبيق نفس النهج داخلياً مع موارده البشرية، بهدف دفع عجلة نموه وتطوره بالإضافة إلى المساهمة في النهوض بالقطاع المصرفي بشكل عام.

