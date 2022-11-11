مال وأعمال

كان عام 2022 عامًا مليئًا بالإثارة و التطور الدائم لشركة Ooredoo الكويت، كونها أول شركة تقدم خدمات رقمية مبتكرة في الكويت بعلامة تجارية وشعار متجدد بالكامل «طور عالمك»، والذي ينعكس بشكل واضح من خلال إنجازاتهم و استراتيجياتهم المبتكرة. إحدى هذه الاستراتيجيات هي حرص Ooredoo على تقديم أفضل الخدمات وفهمها وتصميمها لتلبية احتياجات عملائها.

وقد أثبتت هذه الجهود أنها ذات قيمة للعلامة التجارية حيث وجهوا جهودهم في رفع وتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات والعروض الترويجية والمنتجات من أجل رد الجميل لقاعدة عملائهم المخلصين والسماح لهم بتجربة العلامة التجارية بطريقة إيجابية غير مسبوقة.

و نظرًا لكونها مشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في الشرق الأوسط وأفريقيا و التي تقام في قطر، فقد وفرت Ooredoo بكل سرور لجميع عملائها الذين يحضرون مباريات كأس العالم في قطر 100 ميجابايت من إنترنت التجوال مجانًا أثناء حضورهم لمباريات كأس العالم في جو مليء بالحماس والإثارة.

يأتي هذا الإنترنت المجاني من ضمن مساعي Ooredoo لضمان تلبية رضا عملائها و تحقيق الولاء المستمر للعلامة التجارية.

تسعى Ooredoo إلى التطوير من تجربة العملاء أثناء استمتاعهم بكأس العالم، في ظل الأجواء المثيرة للبطولة حيث إنها البطولة الأولى من نوعها التي تقام في المنطقة و لذلك يتم توفير الإنترنت المجاني 100 ميجابايت للعملاء لضمان حصولهم على تجربة مميزة دون أي انقطاع على شبكة اتصالات فريدة من نوعها.

وتأتي هذه المبادرة من ضمن مساعي Ooredoo الحثيثة للتطوير من تجارب العملاء واستراتيجيتها الأساسية لتزويد قاعدة عملائها بخدمات وعروض ومنتجات حصرية تتجاوز التوقعات بتجربة رقمية لا مثيل لها. يمكن الاستفادة من 100 ميجابايت من الإنترنت المجاني للتجوال يوميًا عندما يصل عملاء Ooredoo إلى قطر من 19 نوفمبر 2022 حتى 19 ديسمبر 2022.

