مال وأعمال

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022 وسجلت المجموعة ربحاً صافياً يؤول للمساهمين بقيمة 24.06 مليون دولار عن الربع الثالث مقارنة بـ 23.30 مليون دولارالذي حققته في الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 3.3%.

وبلغت قيمة الدخل الإجمالي للربع الثالث من عام 2022 ما مقداره 111.12 مليون دولار مقارنة بـ 89.60 مليون دولار للربع الثالث من عام 2021، بارتفاع نسبته 24.0%بلغ صافي الربح الموحد للربع الثالث 26.10 مليون دولار مقابل 24.13 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 8.2%، على الرغم من التأثير السلبي على محفظة الخزانة جراء ظروف السوق المعاكسة.

ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 9.8% ليصل إلى 66.24 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بـ 60.34 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 وذلك نتيجة لزيادة عمليات الاكتتاب في المعاملات الخاصة بالأعمال المصرفية الاستثمارية، المساهمة من المصرف الخليجي التجاري ومبيعات وحدات مشروع هاربر رو الخاص بشركة إنفراكورب. بلغت ربحية السهم للفترة 1.91 سنتا مقابل 1.76 سنتا للأشهر التسعة الأولى من عام 2021. بلغ إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ما مقداره 293.88 مليون دولار مقابل 270.61 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.6%. ارتفع صافي الربح الموحد لفترة التسعة أشهر بنسبة 4.7% ليصل إلى 71.48 مليون دولار مقارنة بـ 68.28 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. بلغ إجمالي المصروفات للفترة 222.40 مليون دولار بزيادة 9.9% مقارنة بما مقداره 202.33 مليون دولار للتسعة الأولى من عام 2021.

تعليقا على ذلك، قال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، «يسعدنا أن نعلن عن تحقيق نمو مطرد في الدخل والربحية للأشهر التسعة الأولى من العام. يعزى التقدم المستمر الذي تحقق خلال الربع الأول إلى الأداء القوي لكل من خطوط الأعمال الأساسية للمجموعة، كما يستمر التنويع الإضافي في لعب دور مهم في تمكين المجموعة من تحقيق نتائج جيدة على الرغم من تقلبات السوق العالمية. لقد واصلنا توسيع محفظة المجموعة في الأسواق والقطاعات ذات الأداء الجيد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، كما نواصل الاستفادة من عمليات الاستحواذ السابقة لعدد من المتخصصين ومديري الأصول الدوليين الذين تمكنا من خلالهم من توفير فرص أفضل لقاعدتنا المتميزة من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى خلق الطلب من المستثمرين الغربيين على الفرص التي نوفرها في منطقة مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، أضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، خلال هذا الربع، قمنا بتوظيف أموالاً بقيمة 290 مليون دولار مع مستثمرينا عبر صفقات عقارية ومعاملات أسهم خاصة. كما حققنا مكاسب قوية من المصرف الخليجي التجاري، وهو شركة الخدمات المصرفية التجارية التابعة لنا والتي سجلت ربحا صافياً قدره 10 ملايين دولار بعد إعادة الهيكلة الناجحة للبنك. بالإضافة لذلك، كان هناك أداء جيد لأعمال الخزينة للمجموعة في ظل الضغوط القوية في الاسواق نتيجة زيادة نسبة الارباح حيث حققت دخلا بقيمة 37 مليون دولار. نقوم بالتركيز في هذه المرحلة عبر الاستثمار في الأسواق الخليجية ولاسيما المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة، لما لهم في نمو مطرد نتيجة زيادة الصرف الحكومي على المشاريع نتيجة زيادة الدخل و زيادة الاستثمار الخارجي FDI».

