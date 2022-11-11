مال وأعمال

تراجعت قيمة العملات المشفرة السوقية خلال أقل من 30 ساعة، بأكثر من 250 مليار دولار نزولاً من مستوى 1065 مليار دولار إلى 808 مليارات دولار، بعدما قلصت بعضاً من خسائرها، وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.

وفي آخر 24 ساعة، فقدت العملات المشفرة 12% من قيمتها السوقية، مدفوعة بالتراجعات الضخمة لعملتي «FTT»، و«سولانا»، المرتبطتين ببورصة التشفير «FTX»، التي كانت أحدث ضحايا أزمة سيولة، وفشلت خطة إنقاذها.

يأتي ذلك، بعدما انسحبت أكبر بورصة تشفير «باينانس»، من خطة إنقاذ شركة ملياردير التشفير الشاب، سام بنكمان فرايد، FTX عبر الاستحواذ على الشركة وأحد الشركات الشقيقة المرتبطة بها «ألاميدا»، بسعر دولار واحد لكل شركة، بسبب ما اعتبرته أزمة أكبر من قدرتها، خاصة في ما يتعلق بحجم فجوة التمويل، فضلاً عن التحقيقات التي تجري من جانب الحكومة الأميركية لمراجعة مدى صحة التصرفات المالية في أموال العملاء.

دفعت هذه الاضطرابات إلى انهيار أكبر عملة مشفرة «بيتكوين» إلى ما دون 16 ألف دولار للحظات قبل أن تسترد جزءاً من الخسائر للتداول حول مستوى 16200 دولار، إذ خسرت 12.3% من قيمتها خلال آخر 24 ساعة، و20% خلال أخر 7 أيام.

فيما انخفضت العملة المشفرة المرتبطة بـ«FTX»، والتي يطلق عليها اسم (FTT Token)، بأكثر من 55% خلال يوم أمس، ونحو 90% في الـ7 أيام الأخيرة.

كما تراجعت شقيقتها «سولانا» أيضاً، والتي طورتها نفس المنصة، بنسبة 37% إلى مستوى 14.7 دولار، لتضاف إلى خسائرها خلال الأسبوع الأخير، والبالغة 53%.

وهبطت عملة «إيثريوم» 13.5%، إلى مستوى 1140 دولاراً، في ما تراجعت عملة «BNB»، المرتبطة ببورصة التشفير العملاقة «باينانس» بنسبة 17% إلى 271 دولاراً، وتعد رابع أكبر عملة مشفرة من حيث رأس المال السوقي، والبالغ 43 مليار دولار. وتوقع بنك «جي بي مورغان» استمرار تراجع سعر عملة بيتكوين المشفرة ووصولها إلى 13 ألف دولار، وذلك مع اضطرار المزيد من المستثمرين لتغطية مراكزهم المكشوفة بسبب التراجعات الأخيرة.

وسجلت العملات المشفرة ارتفاعات اليوم، لكنها كانت قد خسرت أكثر من 20% من قيمتها خلال اليومين الماضيين.

إن انهيار صفقة إنقاذ «FTX» يكبد العملات المشفرة خسائر بأكثر من 250 مليار دولار، وانسحبت أكبر بورصة تشفير «باينانس» من خطة إنقاذ منافستها العملاقة «FTX» التابعة للملياردير السابق، سام بنكمان فرايد.

وقالت «باينانس»، التي أسسها شانغ بينغ تشاو، في بيان: «كان أملنا أن نكون قادرين على دعم عملاء «FTX» لتوفير السيولة، لكن المشكلات خارجة عن إرادتنا أو قدرتنا على المساعدة».

وأصبح من الواضح في غضون ساعات أن إنقاذ «FTX» سيكون مهمة صعبة بالنسبة لـ«باينانس»، إذ وجد مديروها التنفيذيون أنفسهم محدقين في ثقب مالي أسود (فجوة بين الالتزامات والأصول في «FTX» قد تكون بالمليارات، وربما أكثر من 6 مليارات دولار)، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر، واطلعت عليه «العربية.نت».

وعلاوة على ذلك، يسعى المنظمون الأميركيون للتحقق مما إذا كانت شركة FTX قد تعاملت بشكل صحيح مع أموال العملاء، بالإضافة إلى علاقتها بأجزاء أخرى من إمبراطورية التشفير الخاصة ببنكمان فرايد، بما في ذلك شركته التجارية «Alameda Research»، حسبما أفادت «بلومبرغ نيوز» يوم الأربعاء.

