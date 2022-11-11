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جزيرة ريونيون واحدة من أجمل جزر فرنسا الساحرة، التي ينعم بها السائح بين مشاهد متنوعة من الطبيعة الخلابة، والثقافة النابضة بالحياة، مع الأنشطة المثيرة، كما تتمتع الجزيرة بمناخها المعتدل، وانتشار المساحات المكسوّة بالنباتات الخضراء الوفيرة، مع قممها الجبلية عديدة البراكين، والأسوار التي جعلت منها متحفاً في الهواء الطلق، كما صنّفت منظمة اليونيسكو ما يقرب من نصف مساحة الجزيرة كموقع للتراث العالمي، كل هذا وأكثر ستجده على أرض هذه الجزيرة المبهرة إنها أحد أهم وجهات السياحة في فرنسا.

وتعد جزيرة ريونيون أحد مواطن البراكين الأكثر نشاطاً في العالم، ألا وهو بركان بيتون دي لافورنيز المغطى بالثلوج، فهي جوهرة لا يعرفها الكثيرون. ويسهل استكشاف هذه الجزيرة الصخرية الخاضعة للحكم الفرنسي والواقعة قبالة سواحل شرق أفريقيا بواسطة الحافلات الصفراء التي تربط المستوطنات الرئيسية ببعضها. كما أن الطريق الممتد داخل الجبال له سحر خلاب يحبس الأنفاس. في حين أن جولات الدراجات التي تسير على الطرق الخلفية الوعرة هي خيار المتمتعين بشجاعة كبيرة ولياقة فائقة. وبعيداً عن زحام السيارات، تُظهر قرية «سيرك دو مفات» الجانب الذي يحظى بأكبر قدر من الطبيعة البرية في الجزيرة.

حديقة ريونيون الوطنية

منطقة طبيعية استثنائية في قلب الجزيرة، حديقة ريونيون لديها مجموعة مذهلة من الثروات الطبيعية والتنوع، يوفر التصميم الداخلي الجبلي للزائرين مناظر خلابة وبيئة رائعة، وهي الحديقة الوطنية الوحيدة في فرنسا التي لها جوهر وأربعة مواقع مجاورة مُدرجة من قبل اليونيسكو في قائمتها المرموقة لمواقع التراث العالمي، التي تضم الغابات دائمة الخضرة، والعديد من أنواع الحيوانات والنباتات الغنية، تجعل منها وجهة سياحية فريدة من نوعها.

لو بيتون دي لا فورنيس

يُعد لو بيتون دي لا فورنيس أحد أكثر البراكين نشاطاً في العالم، وهو من الأماكن الأكثر زيارة في جزيرة ريونيون وربما أكثر مناطق الجذب إثارة في المحيط الهندي أيضاً، يمكن زيارة هذا البركان الأسطوري بواسطة طائرات الهليكوبتر أو الطائرات الخفيفة، ولكن أفضل طريقة لاكتشاف البركان هي الطريقة الصعبة سيراً على الأقدام، عند الصعود إلى أعلى نقطة في الجزيرة التي تصل إلى 3071 متراً، ستحصل على إطلالة مُذهلة على كل أرجاء الجزيرة.

مافيت

جوهرة حقيقية في جزيرة ريونيون، فهي واحدة من مواقع التراث العالمي المُدرجة بقائمة اليونيسكو، تلك البقعة الاستثنائية البكر المحمية من إزعاج السيارات، تتمتع بخصوصية كونها التجويف شديد الانحدار الوحيد في الجزيرة، ولا يمكن الوصول إليها إلا سيراً على الأقدام أو بواسطة طائرة مروحية، كما تُعد الملاذ الهادئ، المحاط بالسوار المذهل من الجبال، يمكن الاستمتاع بالمناظر الطبيعية البرية الخلابة بين الوديان، الشلالات، والغابات.

سيلاوس

هي كالديرا تقع بجوار مافيت، ولكن على عكس جارتها، حيث يمكن الوصول إليها براً، التي تشتهر بأوديتها الرائعة، وشلالاتها مما جعلها من أجمل معالم السياحة على جزيره ريونيون، ففي الواقع تعتبر قرية سيلاوس مكاناً متقدماً للتجديف، وموقعاً عالمياً لاكتشاف الخوانق الخفية وانزلاق الشلالات، إلى جانب شهرتها ببيع المنتجات التقليدية، وطرازها القديم.

شلالات حجاب العروس

واحد من بين العديد من الكنوز الطبيعية في جزيرة لاريونيون، يشتهر هذا الشلال بالإبهار البصري الذي ينتجه، يأخذ الشلال مظهر حجاب العروس، يتألف من عدة شلالات تتلاقى في بركة طبيعية محاطة بنباتات رائعة، وتتمتع بجمال ساحر وأجواء منعشة مُحملة برذاذ الماء، كما يوجد العديد من الشلالات الخلابة على هذه الجزيرة الفريدة.

سوق سانت بول

يشتهر سوق سانت بول بألوانه المبهجة، وكونه أجمل أسواق جزيرة ريونيون، وهو سوق مفتوح يعمل في يومي الجمعة والسبت، يقع على الواجهة البحرية للمدينة، وبلا شك سانت بول هو السوق الأكثر ازدحاماً بالسُيّاح، حيث يمكن التعرف على ثقافة وتقاليد سكان هذه الجزيرة، ويقدم أكثر من 300 شركة عارضة للمنتجات المحلية، التوابل، والفواكه والخضراوات.

سانت دينيس

هي عاصمة جزيرة ريونيون، تعرف سانت دينيس بالمدينة القديمة، تقع في الشمال، حيث تستضيف المراكز الإدارية الرئيسية للجزيرة، تمتلك هذه المدينة مكانة تاريخية كبيرة، حيث تضم بين أرجائها مجموعة من المتاحف، التي تحتوي على المقتنيات النادرة للجزيرة، وأيضاً العديد من المعالم الثقافية، المزارات التاريخية.

شاطئ إرميتاج

من أجمل وأطول شواطئ جزيرة ريونيون، الذي ينعم به الساحل الغربي للجزيرة، يمتد لمسافة كيلومترين من الرمال البيضاء الناعمة، وهو الوجهة المثالية لقضاء بعض الوقت في هدوء، مع الاستمتاع بالجانب الاستوائي من الجزيرة، حيث يصطف شاطئ إرميتاج بأشجار كاسوارينا الرائعة التي توفر بعض الظل بالاضافة الى الشعاب المرجانية المذهلة.

شاطئ بوكان كانوت

يُعد بوكان كانوت من أشهر شواطئ جزيرة ريونيون، ومن أهم الشواطئ السياحية في سان جيل، يتسم هذا الشاطئ بالإقبال الكبير خاصةً خلال عطلات نهاية الأسبوع، ومع ذلك خلال أيام الأسبوع يكون الشاطئ هادئاً، يُتيح بوكان كانوت العديد من الأنشطة الترفيهية المثيرة، من بينها الاستمتاع بحمام شمسي رائع، والرياضات المائية الشيّقة من السباحة، الغطس، وركوب الأمواج، وغيرها.

إيدن جاردن

هي عبارة عن حديقة نباتية جميلة تبلغ مساحتها 2.5 هكتار، وتضم أكثر من 700 نوع من النباتات الرائعة المتنوعة، سوف تكتشف خلال نزهة لمدة ساعتين مجموعة واسعة من الحيوانات، والنباتات الاستوائية، بما في ذلك بعض الأنواع المستوطنه في جزيرة ريونيون، وهي واحدة من أكثر الأماكن هدوءاً في المدينة، إذا كنت من محبي النباتات والباحثين عن الهدوء.

حوض السمك «ريونيون أكواريوم»

اكتشف الحياة البحرية الوفيرة للمحيط الهندي في هذا الحوض الواقع في مدينة سان جيل على جزيرة ريونيون، يشمل الحوض أكثر من 500 نوع من الأسماك والشعاب المرجانية الطبيعية الموجودة في أكثر من 600 ألف لتر من المياه، كما يُعد هذا الحوض بديلاً رائعاً لاكتشاف الحياة المائية كبديل الغوص في أعماق المحيط ويعيش السائح تجرية فريدة لا تُنسى.

