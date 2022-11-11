إيمانيات

من لُطف الله تعالى وعنايته ورعايته لعباده وحكمته في خَلقه ورحمة بهم وإحاطته الكريمة بالعناية الرحيمة وتلطفه بإرسال المُرسلين والأنبياء بما يحملون للبشرية على مرِّ التاريخ من دعوة للخير والإصلاح والهداية والسلام على وجه الأرض (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ) (فاطر/ 24). وتحقّق النصر في المسيرة الإلهيّة للرسالة السماوية على يدي النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) بإقامته لدولته المباركة بمبادىء الإيمان والصلاح في ظل الحقِّ والعدل والسلام، وشاء الله تبارك وتعالى أن يكمل المسيرة بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أئمّة الهدى (عليهم السلام) بدء من أخيه ووصيه أمير المؤمنين الإمام عليّ (عليه السلام) إلى المُصلِح والأمل الكبير الذي وعدنا الله به الإمام المهدي (عليه السلام) (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) (الأنبياء/ 105). والذي أشارت إليه الآيات والأحاديث المتواترة والذي جعله الله تبارك وتعالى من وُلد فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وذريتها المباركة الذي تتحقّق على بديه قيام دولة الإسلام العزيز وانتصار الحقّ على الباطل.

الإمام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) أجمع المسلمون على ظهوره المبارك ونهضته بتحمّل أعباء الدعوة والإصلاح فهو ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو ابن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام). فقد كانت هناك الكثير من الأحاديث والروايات عن النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) بوجود الإمام المهدي المنتظر (عليه السلام) وظهوره في آخر الزمان، حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أبشركم بالمهدي يبعثُ في أُمّتي على اختلافِ من الناسِ، وزلازلِ، فيملأُ الأرضَ قِسطاً وعدلاً كما مُلِئت جوراً وظُلماً، يرضى عن ساكنِ السماءِ وساكنِ الأرضِ، يقسم المالَ صحاحاً. فقال رجل: ما صحاحاً؟ قال: بالسوية بين الناس». كما تؤكّد الروايات أنّ الإمام المهدي (عليه السلام) من قريش قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ابشروا بالمهدي؛ رجلٌ من قريشٍ، من عترتي، يخرجُ في اختلافٍ من الناسِ وزلازل، فيملأُ الأرضَ عدلاً وقِسطاً، كما مُلِئت ظُلماً وجَوراً، يرضى عنه ساكنُ الأرضِ والسماءِ».

إذن واجبنا في زمن الغيبة الاهتمام بقضية الإمام المهدي (عليه السلام) وربط الأُمّة بقائدها المنتظر والتمهيد لظهوره (عليه السلام)، وتعميق الإيمان بالإمام المهدي (عليه السلام) وبقضية الغيبة، والعمل الجاد من أجل العمل تحت قيادته المباركة وتنمية روح الجد والاجتهاد في الإصلاح، والإكثار من الدُّعاء والتوجّه إلى الله تعالى أن يعجل في فرجه الشريف ليمارس دوره ومهمّته في الإصلاح.

