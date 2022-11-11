إيمانيات

الشباب هم عماد كلّ أمة وسبيل نهضتها، وهم القوة البناءة في سِلْمِها، ووقود دفاعها عن نفسها، وهم الأمل كذلك. وفي مقابل ذلك هم الهدف الذي يصوِّب الأعداء سهام مكرهم للنيل منها. وأسلحتهم في ذلك ووسائلهم متعددة، وأهمها وأخطرها الإعلام، الذي تطور في هذا العصر بخطوات متسارعة مذهلة، وغدت وسائله - من صحافة وإذاعة وتلفاز وكتاب ومجلة ومسرح، وأخيراً «الإنترنت» - هي القوة المهيمنة على عقول وأفكار الناس عموماً، والشباب على وجه الخصوص. ولم يكن الحديث عن «الإنترنت» لسنوات مضت بالقوة التي هو عليها اليوم. فقد بدا للكثيرين في حينه أنّ الأمر لا يعدو كونه ثورة سريعة، سرعان ما تخمد جذوتها، لتعود الحياة إلى مسارها الطبيعي المعتمد على الورقة والقلم. وكانت فئة الشباب هي أكثر الفئات التي تفاعلت وتأثرت مع هذه الوسيلة الإعلامية الجديدة. والمتأمل في هذه الثورة المعلوماتية يجد أنّه على الرغم مما حملته معها هذه الثورة من منافع ومصالح، حملت معها في الوقت نفسه مقداراً من المضار الاجتماعية والدينية، وخاصة على شريحة الشباب، وتحديداً الشباب العربي. نعم، فكما أنّ لشبكة الإنترنت إيجابيات كثيرة جدّاً، فإنّ لها سلبيات خطيرة جدّاً أيضاً، وعلاقة الشباب بالإنترنت لا تخلو من إيجابيات، لكن سلبياتها عليه أكثر، فقد أكّدت دراسة أنّ تسعين في المئة من المستخدمين العرب للإنترنت يقتصرون على التسلية والترفيه، مع العلم أنّ أغلب مستعملي الإنترنت من العرب خاصة شباب.

إنّ هذه التأثيرات وغيرها تفرض علينا إعادة النظر في تربية وتأهيل الشباب للتعامل الإيجابي مع شبكة الإنترنت. إنّ الوقوف على حقيقة علاقة الشباب بالإنترنت يفرض دراسة ميدانية اجتماعية لتحديد مكامن القوة والضعف في مؤهّلات الشباب وقدرتهم على الاستفادة السليمة من الإنترنت، وإنّ الإجابة عن هذه الأسئلة الآتية التي وضعها بعض المهتمّين قد تساعدنا في معالجة الوضع: كيف يستعمل شبابنا الإنترنت؟ هل يستفيد من الإنترنت في التحصيل العلمي والمعرفي؟ هل تطوّر الأداء الدراسي سلباً أم إيجاباً بعد تعامله مع الإنترنت؟ هل تقوم الأسر بدورها في توجيه أبنائها لاستعمال الإنترنت في الاتجاه السليم؟ هل قامت المدرسة والجامعة بدورهما في تسخير الإنترنت لخدمة المنهج الدراسي؟

لابدّ من الاعتراف أنّ «الإنترنت» أصبح واقعاً مفروضاً، ليس من الصواب تجاهله أو التغافل عنه، وإلّا كنا خارجين عن سياق العصر، وعاجزين عن متابعة حركة التاريخ. ومع هذا، لابدّ من مواجهة الحقائق، والاعتراف بأنّ هذه الوسيلة -على الرغم مما فيها من خير- فإنّها تحمل من المخاطر الشيء غير القليل، وبالتالي يكون من الأهمية بمكان دفع هذه المخاطر قدر المستطاع. ولا شك أن تجاوز هذه المخاطر لابدّ فيه من تضافر كافة الجهود الفردية والجماعية لإصلاح أوضاع الشباب للخروج به من الحال التي آل إليها، والأخذ بيده إلى جادة الرشد والصواب، فتوفير فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة، وفتح أبواب الإبداع أمامهم، سيمكنهم من خدمة أنفسهم وخدمة أمتهم. كما إنّ استغلال وسائل الإعلام عموماً في توجيه الشباب ثقافياً وعلمياً واجتماعياً لهو دور كبير. وتزويد شباب اليوم ورجال الغد بالقيم الإسلامية التي تحافظ على أصالة أمتهم وتراثها، مع الدعوة إلى الانفتاح على تجارب الآخرين والاستفادة من كلّ ما فيه خير وصلاح. والحرص على إبراز شخصية الشاب بصورة المسلم الحقيقي، الراغب في إعمار الكون. بتحقيق المزيد من التواصل مع الشباب، وفتح الصدور والقلوب لهم، والصبر على ما قد يبدو من بعضهم من أخطاء؛ مدعاة لأن يقتربوا من المصلحين والمربين. الاعتناء بالبناء الجسمي والعلمي والفكري من جانب يلعب دور بالغ في إثراء الساحة بالمزيد مما يسهم في الارتقاء بالشباب. وتوسيع دائرة الحوار المباشر والتدريب على مهاراته داخل البرامج واللقاءات، التي تقدم للشباب.

