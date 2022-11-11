وطن النهار

أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح السعي الدائم إلى الارتقاء بمنظومة العمل الصحي في القوات المسلحة والحرص على تنمية خبراتهم العلمية وتطوير قدراتهم العملية.

جاء ذلك وفق بيان صحافي لرئاسة الأركان خلال زيارة وزير الدفاع التفقدية صباح أمس الخميس لهيئة الخدمات الطبية حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس الهيئة الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وعدد من قياداتها.

وفي مستهل زيارته استمع الشيخ عبدالله العلي إلى إيجاز مفصل عن طبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة لمنتسبي القوات المسلحة وذويهم والدور الذي تؤديه في دعم جهود الدولة عموما وجهود وزارة الصحة خصوصا.

ونقل تحيات وتقدير سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء لمنتسبي هيئة الخدمات الطبية على ما يقومون به من عمل متميز ومشاركة فعالة وجهد وافر يسهم بدوره في رفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.

وقال إنه حرص على أن تكون أولى زياراته التفقدية منذ تسلمه مهام منصبه الوزاري لهيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع تقديرا منه للدور الكبير والمهم الذي تؤديه والمتمثل في دعم ومساندة المنظومة الصحية في البلاد داعيا منتسبي الهيئة إلى المحافظة على تميزهم وتفوقهم.

وأعرب عن فخره واعتزازه بجهود العاملين فيها وبعطائهم الزاخر بالوفاء والإخلاص للوطن «فهم أصحاب المواقف المشهودة والأعمال المتميزة المحمودة من خلال تقديمهم لخدمات الرعاية الصحية والطبية بمختلف اختصاصاتها لمنتسبي القوات المسلحة وللمدنيين العاملين بوزارة الدفاع وذويهم».

التطوير والتحديث

بعد ذلك قام وزير الدفاع بجولة شملت بعض المرافق والوحدات والأقسام الصحية بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة التابع لهيئة الخدمات الطبية اطلع خلالها على طبيعة سير العمل هناك والمهام التي يقوم بها منتسبو الهيئتين الطبية والإدارية إضافة إلى سلسلة الاجراءات المتبعة ضمن خطط التطوير والتحديث الجاري تنفيذها بالهيئة. وسأل المولى عز وجل أن يوفق الجميع للبذل والعطاء لخدمة وطننا المعطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

