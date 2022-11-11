وطن النهار

ذكر السفير الايطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي أن الدفعة الرابعة من طائرات يوروفايتر ستصل الى البلاد خلال اسابيع قليلة قبل نهاية العام.

وقال ان التعاون العسكري بين البلدين يسير بشكل جيد ويسعدنا استمرار التعاون مع الكويت في شتى المجالات.

وكشف عن ان هناك اقبالاً كبيراً من الكويتيين على زيارة إيطاليا، لافتا إلى ان القسم القنصلي أصدر نحو 25 ألف تأشيرة خلال عام 2022 مما يدلل على ان إيطاليا من الوجهات المحببة لدى الكثيرين. وأوضح أن إجراءات إصدار التأشيرة بسيطة جدا ولا تستغرق وقتا طويلا.

وعن التعاون الصحي، أشار الى انه التقى وزير الصحة، لافتا الى وجود مقترح لتنفيذ مشروع مركز لعلاج الثلاسيميا في الكويت حيث ان بلاده تتميز بعلاج هذا المرض.

ولفت إلى ان بعثة الآثار الإيطالية ستعود إلى الكويت مطلع العام القادم وتحديدا في شهر يناير لاستئناف عملها في الكويت بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا، مشددا على أن التعاون على صعيد الاستكشافات الأثرية يعتبر من أهم عوامل التبادل الثقافى، مبينا ان البعثة الأثرية الإيطالية لها إنجازات كبيرة في فترة ما قبل كورونا.

