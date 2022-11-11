وطن النهار

أقامت سفارة إندونيسيا في الكويت بالتعاون مع مجموعة المرأة الدولية يوماً ثقافياً بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد استقلال إندونيسيا، بحضور عدد من السفيرات المعتمدات لدى الكويت وعضوات مجموعة المرأة الدولية من زوجات السفراء المعتمدين وسيدات من الجاليات العربية والاجنبية الى زوجات موظفي السفارة الإندونيسية.

وألقت غادة شوقي، رئيسة مجموعة المرأة الدولية وزوجة سفير جمهورية مصر العربية، كلمة شكرت فيها لينا ماريانا سفيرة جمهورية إندونيسيا على الدعوة الكريمة وأشارت إلى جمال إندونيسيا، وثقافتها المتنوعة، وشعبها المضياف، ومأكولاتها الشهية.

وفي نهاية الحفل قدمت غادة شوقي للسفيرة لينا ماريانا درعا تذكارية نيابة عن مجموعة المرأة الدولية تقديرًا لتنظيمها هذا اليوم المميز.

