وطن النهار

شارك رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل في فعاليات مؤتمر اليونسكو للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية الـ «WFEO» والمنتدى العالمي السادس عشر الذي نظمه الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية في مقر منظمة الثقافة والتربية والعلوم والآداب «اليونسكو» والذي عقد في باريس أخيراً.

والتقى العتل خلال المؤتمر رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية خوسيه فييرا وعددا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وبحث معهم تفعيل دور المنظمة العالمية في الشرق الأوسط وسبل استقطاب مزيد من المهندسين الأعضاء فيها، متوجها بالشكر لاهتمام الاتحاد الدولي بالمهندسين الكويتيين.

وأشار العتل الى المشاركة في اجتماعات اللجان المختلفة في الاتحاد الدولي وفي مقدمتها لجنة الحوكمة ولجنة التخطيط الاستراتيجي، مؤكدا أن المهندسين في الكويت يعملون على التواصل مع المنظمات العالمية لدعم نقل التجنولوجيا وتجارب الحوكمة العالمية في الكويت.

