وطن النهار

كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة حمد البرجس عن توجه الهيئة لتكثيف برامج الكشف عن المبدعين والموهوبين من المشمولين برعاية الهيئة وذلك في مختلف المجالات والسعي لتنميتها وتطويرها.

واكد في تصريح صحافي بمناسبة تكريم الفائزين بمسابقة القصة القصيرة التي نظمتها الهيئة لأبنائها القصر المستفيدين من رعايتها على أهمية تلك المسابقات في الكشف عن الموهوبين في مختلف المجالات ودعمهم لتحقيق المزيد من التطور مشيرا الى أن العنصر البشري يعد الركيزة الأولى لتطور أي مجتمع.

وقام المدير العام للهيئة بالإنابة حمد البرجس بتكريم الفائزات بالجوائز الثلاثة الأولى وهن: غدير سالم زمام (المركز الأول)، وضحة ساير الشمري (المركز الثاني)، وأنفال ناصر المطيري (المركز الثالث)، كما قام بتكريم جميع المتسابقين من غير الفائزين تقديرا لمشاركتهم الايجابية.

