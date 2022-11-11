وطن النهار

ثمن سفير فيتنام لدى البلاد نجو توان تانغ أمس الخميس دور جمعية الهلال الأحمر في العمل الإنساني والإغاثي حول العالم للحد من معاناة الشعوب.

وقال تانغ لـ (كونا) عقب لقائه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي إن جهود دولة الكويت في العمل الإنساني محل تقدير كل المنظمات الدولية مشيرا إلى ان الهلال الأحمر الكويتي من الجمعيات الوطنية الفاعلة والمؤثرة في محيطيها الإقليمي والدولي.

ولفت إلى حجم برنامج المشاريع الإنسانية للجمعية في مختلف دول العالم ودور دولة الكويت الريادي في تعزيز ودعم هذه المشاريع، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الصليب الأحمر الفيتنامي والهلال الأحمر الكويتي في مختلف المجالات الإنسانية.

وذكر أنه بحث مع الحساوي العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني والتطوعي وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن بلاده تتمتع بعلاقات متينة مع الكويت تتجلى بالتعاون الوثيق في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

