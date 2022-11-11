وطن النهار

يصادف اليوم الجمعة الذكرى الـ60 على إقرار دستور الكويت، حيث يستذكر الكويتيون تاريخا مشرفا من الإنجازات تحققت عبر مسيرتهم الديموقراطية الثرية بالاستحقاقات والمحطات المؤثرة والمفصلية في تاريخ البلاد.



ففي 11 نوفمبر عام 1962 صادق أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه (الحاكم الـ11 للبلاد) على دستور الكويت (المعمول به حاليا) الذي شكل علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية في البلاد.

ويستحضر الكويتيون بكل فخر واعتزاز المحطات التاريخية التي مرت بها البلاد خلال مسيرتها الديموقراطية منذ نشأتها مرورا بالوثيقة الدستورية في عام 1938 حتى ولادة (دستور 1962) وهو الوثيقة المهمة والأبرز في تاريخ البلاد.



وشكل دستور 1962 نقلة نوعية نحو دولة حديثة قائمة على مؤسسات دستورية ومنهجا لحياة الكويتيين ونظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأكد على حقوق المواطن المدنية وحقه في التعبير والتمسك بثوابت العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ومر الدستور قبل إقراره بمحطات مهمة بدأت بعد وقت قصير من استقلال البلاد عندما أعلن الشيخ عبدالله السالم (طيب الله ثراه) عن تطلعه لتبني نظام برلماني متين يرتكز على المبادئ الديموقراطية والمشاركة الشعبية لاسيما في إعداد الدستور.



وتحقيقا لهذه الرغبة أصدر الأمير الراحل في 26 أغسطس 1961 قانونا بشأن النظام الأساسي لفترة الانتقال وإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي الذي يهدف إلى وضع دستور دائم للبلاد.

وفي يناير عام 1962 تم افتتاح المجلس التأسيسي حيث ألقى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم كلمة الافتتاح قال فيها بسم الله العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل.



وانتخب أعضاء المجلس المرحوم عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي فيما انتخب الدكتور المرحوم احمد الخطيب نائبا له. وفي الجلسة السادسة من عمر المجلس التأسيسي تم انتخاب لجنة الدستور وضمت خمسة أعضاء هم المرحوم عبداللطيف الغانم رئيس المجلس التأسيسي و(الأمير الوالد الراحل) الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وكان حينها وزيرا للداخلية ورئيس لجنة اعداد مشروع الدستور والمرحوم حمود الزيد الخالد وزير العدل (عضوا منتخبا) والمرحوم يعقوب يوسف الحميضي عضو المجلس وأمين سر اللجنة والمرحوم سعود عبدالعزيز العبدالرزاق عضو المجلس التأسيسي.



وبعد تحرير البلاد من براثن الاحتلال العراقي عام 1991 صدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة لإعادة الاعمار والبناء وفي أبريل من العام نفسه ألقى الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد كلمة قال فيها إن الشورى والمشاركة الشعبية في أمور البلاد كانت طبيعة الحياة في بلدنا ولها طرق عدة إلا أن عودة الحياة النيابية هي ما اتفقنا عليه في المؤتمر الشعبي بجدة وفي أكتوبر 1992 عادت الحياة النيابية مرة أخرى ليمارس المجلس مهامه التشريعية والرقابية.



نهج وممارسة



وعلى هذا النهج سار أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي كان يؤكد في كل مناسبة وخطاب حرصه على التمسك بما جاء بالدستور وقال في كلمة له خلال النطق السامي في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة إذ نؤكد مجددا ايماننا بالديموقراطية فكرا ونهجا وممارسة.. وحرصنا عليها ودعمنا لها فقد عملنا وسنظل نعمل على ترسيخها ورفع قواعدها وكنا نأمل ونتطلع وقد مضى على انطلاقتها الحديثة أكثر من خمسين عاما ان تكون قد بلغت او قاربت مرحلة النضج والرشاد.



ودائما أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مناسبات عدة الحرص على التمسك بالدستور والقانون والحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها السياج الذي يحمي الكويت والكويتيين والحصن لمجابهة التحديات.

وما كان حل مجلس الأمة حلا دستوريا في الثاني من أغسطس الماضي والدعوة لتصحيح المسار بعد تأزم المشهد السياسي أخيرا إلا للتأكيد على الاحتكام إلى الدستور باعتباره الضمانة لاستقرار البلاد وأمنها.



وأكد سمو أمير البلاد على ذلك في النطق السامي الذي ألقاه نيابة عن سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة في 18 أكتوبر الماضي بالقول ها نحن قد وفينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا في خطابنا الذي ألقيناه بتاريخ 22 يونيو 2022 حيث تم الاحتكام الى الدستور فتم حل مجلس الأمة حلا دستوريا واحترمنا كذلك استنادا لنصوص الدستور إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره فكانت هذه الإرادة الشعبية هي التي أوصلت الأعضاء إلى مجلس الأمة ليكونوا نوابا فيه دون تدخل منا.

