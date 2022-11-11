وطن النهار

استقبل رئيس جمعية الصحافيين الكويتية الزميل عدنان خليفة الراشد وفداً من مركز الأمم المتحدة للإعلام ضم كلاً: من مديرة المركز مارغو حلو والمسؤولة التنفيذية بمكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت أسماء التسي والمسؤولة الإعلامية المساعدة بالمركز هلا الفغالي بحضور عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية رابعة حسين مكي الجمعة.

هذا، ودار النقاش بين الجانبين حول تعزيز سبل التعاون الثنائي بين جمعية الصحافيين ومركز الأمم المتحدة للإعلام والذي له فروع في كل من الكويت ولبنان وسورية والأردن، كما تطرق النقاش إلى مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وما تمر به المنطقة من تطورات.

