وطن النهار

ثمَّن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدر السلمان، التجاوب السريع من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل وتجاوبه الفوري مع الاتحاد للوقوف على آخر المستجدات والعقبات التي تواجه أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

وقال عقب لقائه الوزير: لمسنا حرصا منه على الارتقاء بالعمل البلدي بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات العلاقة بالعمل الاستشاري – الهندسي، مشيرا الى أن الاتحاد طالب بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي البلدية وبمشاركة الاتحاد للقضاء على تجار الشنطة ضعاف النفوس بالمتاجرة بتأجير رخص المزاولة أو تضمينها مما يشكل خطرا على المهنة وعلى ملاك العقارات.

وأشار السلمان الى المطالبة بتشكيل لجنة مع البلدية والجهاز المركزي للمناقصات العامة لتصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية والعمل على تحديث كود البناء بالتعاون مع الاتحاد وادخاله بنظام الكتروني حتى نصل الى إصدار الرخص آليا ، مؤكدا أن هذه الخطوة تخدم متطلبات وحاجات المجتمع وتسرع الدورة المستندية وتقضي على التجاوزات والفساد الاداري.

وأردف قائلا: لقد قدمنا طلباً لزيادة مساحة الاشراف بحيث يكون 40 ألف متر مسطح لمهندسي الدار الاستشارية بدلا من 30 الف متر مسطح و20 الف متر مسطح لمهندسي المكتب الهندسي بدلا من 15 الف متر مسطح واضافة 10 الاف متر مسطح لكل مهندس حديث تخرج يتم تعيينه في المكتب الهندسي او الدار الاستشارية حتى يستكمل 5 سنوات من تخرجه، مضيفا أن هذا سيشجع المكاتب والدور على تعيين مهندسين كويتيين حديثي التخرج.

