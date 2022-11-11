وطن النهار

قدم عضو المجلس البلدي د. حسن كمال اقتراحا بترخيص المبرات في المباني الاستثمارية ، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية من ضمن الأنشطة المسموحة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ، مع ضرورة الالتزام بالمدة القانونية لدراسة اقتراحات أعضاء المجلس البلدي.

واوضح كمال في اقتراحه أنه من متطلبات وزارة الشؤون عند التقدم بإشهار مبرة، توفير مقر مستقل خاص بالمبرة بمساحة 250 متراً مربعاً. وتسمح البلدية بترخيص المبرات فقط في المباني التجارية، مع العلم بان المبرات نشاطها اجتماعي خيري وغير تجاري مع صعوبة توفير المساحة المطلوبة.