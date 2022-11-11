وطن النهار

اقترح عضو المجلس البلدي م. علياء الفارسي نقل وتخصيص موقع جديد للاستعمالات والأنشطة المتواجدة في منطقة شرق الضجيج وجنوب ضاحية خيطان الجنوبي شمال القاعة الأميرية في المطار، كما اقترحت حصر وتحديد الاستعمالات والأنشطة في المنطقة المذكورة، وأن يقوم الجهاز التنفيذي في البلدية بالتعاون مع المجلس البلدي بدراسة تخصيص موقع بديل لتلك الأنشطة بعيدا عن المنطقة المشار إليها، وأن يعاد تنظيم المنطقة وتنسيقها بشكل جمالي يتناسب مع موقعها الحساس وقربها من مطار الكويت الدولي.

وأشارت إلى أنه انطلاقاً من دور المجلس البلدي في المساهمة في رسم السياسة العمرانية ومراقبة المظهر الحضاري لدولة الكويت وبالنظر الى منطقة شرق الضجيج وجنوب منطقة خيطان نجد المشهد من الجو لا يليق بدولة الكويت، فقد أسيء استخدام تلك المنطقة بشكل واضح حيث تنتشر أعداد كبيرة من البقع الزيتية و الشاحنات الثقيلة والآليات ومعدات البناء وتحولت المنطقة الى كراجات تصليح وتغيير زيوت وإطارات وتخزين بالمنطقة المكشوفة والتي تقع أسفل المسارات الجوية لهبوط طائرات ضيوف دولة الكويت وما يتركه ذلك المشهد الجوي غير الحضاري من انطباعات سلبية بالإضافة الى تشويه المنظر العام لمطار الكويت الدولي.