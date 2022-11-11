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أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد حرص الحكومة على خلق مناطق ترفيهية تحفز المبادرين الشباب وتدعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الخالد لـكونا أمس خلال جولة تفقدية قام بها وعدد من الوزراء والنواب ومسؤولي جهات حكومية إلى مشروع الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر الشيخ جابر الأحمد (جزيرة السجي) للاطلاع على سير الأعمال فيها قبل افتتاحها أمام المبادرين قريبا والتي سيتم استغلالها الفترة المقبلة كموقع ترفيهي يحتضن المبادرين من الشباب الكويتي.



وشدد الشيخ طلال الخالد على الأولوية التي توليها الحكومة لشريحة الشباب وخلق الفرص أمامهم وإيجاد بيئة جاذبة لابتكاراتهم إضافة إلى توفير المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية خلال الفترة المقبلة.

من جهته أكد مقرر لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر البرلمانية النائب مهند الساير متابعة المجلس المستمرة لمراحل إنجاز المشاريع التجارية والترفيهية التي تقوم بها الحكومة وتصب في مصلحة الشباب الوطني المبادر.



وأوضح الساير أن يد التعاون ممدودة مع السلطة التنفيذية لتحريك ملفات السياحة والترفيه في الكويت، مشيرا إلى أن تطوير الجزيرة الجنوبية مبادرة طيبة من الحكومة في تطوير مناطق ترفيهية تكون بمثابة المتنفس للمواطنين.

وذكر أن مجلس الامة رأى أهمية النهوض بمشاريع تطوير الجزر والترفيه وقام بالموافقة على تشكيل لجنة يكون هدفها الأساسي متابعة واقتراح ما هو مناسب في هذا المجال.

وأضاف أن تطوير الجزيرة الجنوبية في جسر جابر هي اولى بوادر التعاون الحكومي البرلماني، مبينا أن النواب أعضاء اللجنة لديهم مجموعة من الافكار جديرة بالمناقشة مع الحكومة واعتقد اننا بدأنا أولى خطوات تطوير القطاع الترفيهي في الكويت ونشجع الحكومة على سرعة انجاز هذا الملف.



وبخصوص مشروع ونترلاند حديقة الشعب ومدى رضى أعضاء اللجنة البرلمانية على مراحل انجازه حتى الان قال الساير إن هذا المشروع ضخم وكل الأنظار تقع عليه نظرا لشهرته العالمية، لافتا إلى أن هناك بعض الملاحظات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول إجراءات التسجيل والمشاركة فيه.

وأضاف أن اللجنة البرلمانية استمعت لاقتراحات عدد من المبادرين حول المشاركة في ونترلاند، مبينا أنه تمت مناقشة الملاحظات والمقترحات مع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء وهناك تعاون واضح وفعال في هذا المجال، متمنيا أن يفتتح للجمهور في الوقت المحدد دون تأخير.



ومن المقرر افتتاح مشروع الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر الشيخ جابر الأحمد جزيرة السجي قريبا والتي يشرف عليها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة. وتتنوع الأنشطة والمشاريع المراد استقطابها في الجزيرة الجنوبية من الجسر التي تنقسم إلى أربع مناطق وتضم مشاريع صغيرة ومتوسطة متنوعة للمبادرين المسجلين لدى الصندوق لتشغيل مشاريعهم طوال موسمي الشتاء والربيع المقبلين.