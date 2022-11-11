الأولى

قال المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف عادل الحساوي أمس الخميس: إن مشروع تطوير الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر جابر جزيرة السجي سيستقطب قريبا أكثر من 400 مشروع لمبادرين كويتيين.

وأوضح الحساوي أن الصندوق هو الجهة المشرفة والقائمة على مشروع تطوير جزيرة السجي في جسر جابر، مشيرا الى أن الجزيرة تنقسم إلى أربع مناطق هي البنديرة والسفار والمرينا ومنطقة الخدمات.



وبين أن الأنشطة المراد استقطابها في الجزيرة الجنوبية من الجسر متنوعة ومختلفة إذ ستضم منطقة البنديرة 27 عربة متنقلة فود تراك فيما ستضم منطقة السفار 19 جناحا كشكا ومساحات لعرض منتجات المبادرين وبضائعهم لمدة أسبوعين لكل مشروع إلى جانب شاشة عرض مرئية ضخمة.

وذكر أن منطقة المارينا ستخصص للتاكسي المائي لنقل الزوار من منطقة رأس السالمية إلى الجزيرة الجنوبية في جسر جابر والعكس كذلك إضافة إلى توفير جولات سياحية وبحرية حول المنطقة فيما ستخصص منطقة (الخدمات) لمواقف السيارات ومحطة الوقود والباصات لتسهيل حركة الزوار داخل مناطق الجزيرة.



وتوقع الحساوي أن تستقطب الجزيرة المبادرين المسجلين لدى الصندوق لتشغيل مشاريعهم طوال موسمي الشتاء والربيع المقبلين على أن يتم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات عبر منصة الخدمات الالكترونية التابعة لـالصندوق الوطني خلال الفترة القريبة المقبلة.