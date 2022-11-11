الأولى

علمت النهار أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد أكد خلال لقاء جمعه مع المجموعة التنسيقية النيابية المكونة من نواب التآلف الاسلامي الوطني:

احمد لاري وخليل ابل وهاني شمس ونائبي تجمع العدالة والسلام: صالح عاشور وخليل الصالح، عزم الحكومة على تحقيق اقصى ما يمكن من المصلحة العامة، ورغبتها في التعاون مع مجلس الامة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم وامنهم وابراز ذلك في برنامج عمل الحكومة واجراءات تنفيذه على ارض الواقع.



وقال مصدر لـالنهار ان مجموعة الخمسة استعرضت مع سموه ضرورة تقديم الحكومة خطة شاملة للنهوض بالبلد تبدأ من التعليم والاسكان والعدل والمساواة والمرأة والبديل الاستراتيجي للرواتب.

واضاف ان مجموعة الخمسة اشارت على سموه بتشكيل واقع اقتصادي جديد يرتقي بالخدمات والبنى التحتية ويوفر الاريحية لنشوء طبقة متوسطة جديدة في الاعمال الحرة والحرف ويخلق وظائف للمواطنين الداخلين الى سوق العمل .



وبيّن ان مجموعة الخمسة اعربت لسموه عن املها في الاسراع بتجنيس أبناء الكويتيات واعادة الجناسي المسحوبة عن عدد من العوائل من باب المساواة والانصاف، بالاضافة لتقديم الحكومة برنامجاً محدداً لمعالجة قضية البدون .