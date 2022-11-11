الأولى

توقع تقرير اقتصادي متخصص، تحقيق الاقتصاد الكويتي نمواً يقدر بـ8.5% بنهاية العام الحالي، مستندا في ذلك الى الارتفاعات القياسية في اسعار النفط، مع تسجيل رصيد المالية العامة فائضا بنسبة 1.1% من إجمالي الناتج المحلي.

وبين التقرير، الصادر عن البنك الدولي، أنه من المحتمل زيادة الفائض إلى 5.9% من الناتج، إذا وافق مجلس الأمة على وقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية.

وقال إنه من المتوقع أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة، وأن يؤدي ذلك إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للدولة بنسبة 28.6% من الناتج المحلي.

وأوضح التقرير ارتفاع معدلات نمو القطاع غير النفطي المحلي بنسبة 7?7% العام الحالي مع توسعه في 2023 مع تراجع النمو الاقتصادي المحلي إلى 2?5 % بالمتوسط عامي 2023 و2024.

من جهة أخرى، أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان في كلمة أمام الحفل الذي أقامه البنك الدولي مضي «الهيئة» قدماً في اتجاه نقل محفظتها 100% نحو التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (إي.أس.جي)، مشيراً إلى أن صندوق الأجيال القادمة يهدف بشكل رئيس الى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط».

وأضاف أن الهيئة العامة لديها سجل حافل في المشاركة بالمبادرات المتعلقة بالمناخ والبيئة منها تأسيس مبادرة (الكوكب الواحد لصناديق الثروات السيادية) إلى جانب 46 كيانا استثماريا حول العالم تعنى بإدارة نحو 40 تريليون دولار.