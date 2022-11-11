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كشف ممثلو حملة ناطر بيت عن قرب طرح تخطيط وتصميم مدينة الخيران السكنية، مؤكدين ان تلك المدينة سوف تكون الأقرب للتوزيع بعد مشروع جنوب سعد العبدالله.

وأوضحوا ان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي اكد لهم خلال اجتماعه معهم رصد ميزانية الطرق الرئيسية لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله ودعمه لتوجه الدولة نحو الاستعانة بالمطورين العقاريين لحلحلة الأزمة الإسكانية.

ولفتت حملة ناطر بيت الى توجه الوزير نحو الاستعانة بالمطورين العقاريين مع وضع ضوابط تناسب طبيعة الاسرة الكويتية لحلحة الأزمة الإسكانية، معتبرين ذلك امرا مقبولا وايجابيا ويعد خطوة على الطريق الصحيح.

وأشادوا باقتراحات نواب مجلس الأمة تجاه فرض رسوم تصاعدية على الأراضي الفضاء لمنع الاحتكار والمضاربة بالأراضي السكنية.