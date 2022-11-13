بايدن: «حياة الكوكب» في خطر

عربيات ودوليات

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، في مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 27» أن الأزمة المناخية «تهدد الحياة على الكوكب»، متعهداً بتحقيق أهداف الولايات المتحدة في خفض الانبعاثات بحلول 2030.

وأضاف بايدن في خطاب أمام المؤتمر السنوي للأمم المتحدة المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر أن «الأزمة المناخية تتعلق بأمن البشر والأمن الاقتصادي والأمن القومي والحياة على الكوكب».

كما طلب من «كل الدول» أن «تبذل مزيداً» من الجهود لخفض انبعاثات الكربون، قائلاً: إن «كل الدول يجب أن تبذل المزيد. خلال هذا الاجتماع علينا تجديد طموحاتنا المناخية ورفعها»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقوم بما عليها في هذا النضال للحد من الاحترار المناخي. إلى ذلك اعتبر الرئيس الأميركي أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «تزيد من الحاجة الملحة» للتخلص من الوقود الأحفوري، مضيفاً أن «الحرب الروسية (على أوكرانيا) أبرزت الحاجة الملحة لوقف ارتهان العالم للوقود الأحفوري».

